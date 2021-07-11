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"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 501195 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1189 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 482414 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7976 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1418 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 501195 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1189 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 482414 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7976 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1418 حالة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
03:41 PM

"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
6,263

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 501195 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1189 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 482414 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7976 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1418 حالة.

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