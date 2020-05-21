"فرجت": سداد 100 مليون ريال لـ 864 مستفيدًا

من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

تجاوز مبلغ التبرعات التي ساهم بها عدد من المواطنين والمقيمين عبر خدمة "فرجت" على منصة وزارة الداخلية "أبشر" 100 مليون ريال، لسداد ديون 864 مستفيداً محكومين في قضايا مالية غير جنائية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: استطاعت الخدمة، منذ تحديثها في 14 رمضان 1441هـ حتى اليوم 28 رمضان 1441هـ، أن تكون قناة وسيطة بين المتبرعين والمستفيدين بأكثر الطرق اطمئناناً للمتبرع وأسرعها نتيجة للمستفيد.

وأضاف: ما شهدته الخدمة من تجاوب ملفت في المجتمع وسعي لسبل العطاء انعكس أثره على نفوس المستفيدين وعظيم نفعه لهم، ولا يستطيع أي شخص أن يصف تلك المشاعر التي نجدها في نفوس المسدد عنهم دينهم وعودتهم لأبنائهم وذويهم.

وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.