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"صحة الطائف" تضع خطط مشروعات تنفيذ التمكين المجتمعي بالمراكز الصحية

تشمل موضوعات بيئية واجتماعية بجانب الصحية وفق احتياجات المنطقة

شرعت صحة الطائف الممثلة في إدارة التثقيف بالصحة العامة في وضع خطط مشروعات التمكين المجتمعي بالمراكز الصحية، وذلك من خلال عقد اجتماعات لفرق التمكين المجتمعي في المراكز الرئيسة المختارة في تنفيذ مشروعات التمكين المجتمعي لعام ٢٠٢٢م، بوسط المدينة، والحلقة، والسر.

وتفصيلاً، وعُقد في الوقت ذاته اليوم الخميس اجتماعًا، نُوقش فيه أولويات موضوعات المشروعات المجتمعية بالمناطق التي ستغطيها مشروعات التمكين، حيث قسمت إدارة التثقيف الإكلينيكي المشروعات إلى ثلاث مناطق محورية تشمل عددًا من المراكز الصحية الأخرى، كما تشارك مراكز الأحياء والأفراد والمؤثرين في تنفيذ هذه المشروعات والتطوع الصحي والقطاعات ذات العلاقة.

يُذكر أن مشروعات التمكين هذا العام كما وضعتها الإدارة العامة للتثقيف لا تختص بموضوعات صحية فقط وإنما يمكن تنفيذ مشروعات بيئية أو اجتماعية أو في أي احتياجات وأولويات تراها المنطقة.

وتم تكريم أعضاء مركز وسط المدينة لفاعليتهم في تنفيذ مشروعات التمكين المجتمعي لعام ٢٠٢١م.

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"صحة الطائف" تضع خطط مشروعات تنفيذ التمكين المجتمعي بالمراكز الصحية
سبق

شرعت صحة الطائف الممثلة في إدارة التثقيف بالصحة العامة في وضع خطط مشروعات التمكين المجتمعي بالمراكز الصحية، وذلك من خلال عقد اجتماعات لفرق التمكين المجتمعي في المراكز الرئيسة المختارة في تنفيذ مشروعات التمكين المجتمعي لعام ٢٠٢٢م، بوسط المدينة، والحلقة، والسر.

وتفصيلاً، وعُقد في الوقت ذاته اليوم الخميس اجتماعًا، نُوقش فيه أولويات موضوعات المشروعات المجتمعية بالمناطق التي ستغطيها مشروعات التمكين، حيث قسمت إدارة التثقيف الإكلينيكي المشروعات إلى ثلاث مناطق محورية تشمل عددًا من المراكز الصحية الأخرى، كما تشارك مراكز الأحياء والأفراد والمؤثرين في تنفيذ هذه المشروعات والتطوع الصحي والقطاعات ذات العلاقة.

يُذكر أن مشروعات التمكين هذا العام كما وضعتها الإدارة العامة للتثقيف لا تختص بموضوعات صحية فقط وإنما يمكن تنفيذ مشروعات بيئية أو اجتماعية أو في أي احتياجات وأولويات تراها المنطقة.

وتم تكريم أعضاء مركز وسط المدينة لفاعليتهم في تنفيذ مشروعات التمكين المجتمعي لعام ٢٠٢١م.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:31 PM

"صحة الطائف" تضع خطط مشروعات تنفيذ التمكين المجتمعي بالمراكز الصحية

تشمل موضوعات بيئية واجتماعية بجانب الصحية وفق احتياجات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شرعت صحة الطائف الممثلة في إدارة التثقيف بالصحة العامة في وضع خطط مشروعات التمكين المجتمعي بالمراكز الصحية، وذلك من خلال عقد اجتماعات لفرق التمكين المجتمعي في المراكز الرئيسة المختارة في تنفيذ مشروعات التمكين المجتمعي لعام ٢٠٢٢م، بوسط المدينة، والحلقة، والسر.

وتفصيلاً، وعُقد في الوقت ذاته اليوم الخميس اجتماعًا، نُوقش فيه أولويات موضوعات المشروعات المجتمعية بالمناطق التي ستغطيها مشروعات التمكين، حيث قسمت إدارة التثقيف الإكلينيكي المشروعات إلى ثلاث مناطق محورية تشمل عددًا من المراكز الصحية الأخرى، كما تشارك مراكز الأحياء والأفراد والمؤثرين في تنفيذ هذه المشروعات والتطوع الصحي والقطاعات ذات العلاقة.

يُذكر أن مشروعات التمكين هذا العام كما وضعتها الإدارة العامة للتثقيف لا تختص بموضوعات صحية فقط وإنما يمكن تنفيذ مشروعات بيئية أو اجتماعية أو في أي احتياجات وأولويات تراها المنطقة.

وتم تكريم أعضاء مركز وسط المدينة لفاعليتهم في تنفيذ مشروعات التمكين المجتمعي لعام ٢٠٢١م.

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