الكونغو الديمقراطية: 26 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً.
سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً.
سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً.