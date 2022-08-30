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تعليم الشرقية يُطلق "اسألنـي".. لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية

الخدمة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور ضمن برامج التهيئة الإرشادية

أطلق تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، برنامج الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور، وذلك ضمن برامج التهيئة الإرشادية للعام الدراسي 1443هـ.

ويهدف البرنامج، الذي يقدمه مختصون من إدارة التوجيه والإرشاد، إلى تقديم الاستشارة المتخصصة ومساعدة وتوجيه أولياء الأمور والطلبة، ومساعدة الأسرة في إيجاد فرص تحسين لمَن تعاني خللاً في التعامل مع الأبناء، وإيجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، إضافة إلى تزويد الأسرة بما هو جديد في المجتمع التربوي والتعليمي.

ويستقبل الهاتف الاستشاري اتصالات المستفيدين من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، من الأحد حتى الخميس، على مدار العام الدراسي فترة الدوام الرسمي، على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج رقم (0138252156).

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تعليم الشرقية يُطلق "اسألنـي".. لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية
سبق

أطلق تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، برنامج الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور، وذلك ضمن برامج التهيئة الإرشادية للعام الدراسي 1443هـ.

ويهدف البرنامج، الذي يقدمه مختصون من إدارة التوجيه والإرشاد، إلى تقديم الاستشارة المتخصصة ومساعدة وتوجيه أولياء الأمور والطلبة، ومساعدة الأسرة في إيجاد فرص تحسين لمَن تعاني خللاً في التعامل مع الأبناء، وإيجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، إضافة إلى تزويد الأسرة بما هو جديد في المجتمع التربوي والتعليمي.

ويستقبل الهاتف الاستشاري اتصالات المستفيدين من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، من الأحد حتى الخميس، على مدار العام الدراسي فترة الدوام الرسمي، على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج رقم (0138252156).

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
01:21 PM

تعليم الشرقية يُطلق "اسألنـي".. لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية

الخدمة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور ضمن برامج التهيئة الإرشادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أطلق تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، برنامج الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور، وذلك ضمن برامج التهيئة الإرشادية للعام الدراسي 1443هـ.

ويهدف البرنامج، الذي يقدمه مختصون من إدارة التوجيه والإرشاد، إلى تقديم الاستشارة المتخصصة ومساعدة وتوجيه أولياء الأمور والطلبة، ومساعدة الأسرة في إيجاد فرص تحسين لمَن تعاني خللاً في التعامل مع الأبناء، وإيجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، إضافة إلى تزويد الأسرة بما هو جديد في المجتمع التربوي والتعليمي.

ويستقبل الهاتف الاستشاري اتصالات المستفيدين من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، من الأحد حتى الخميس، على مدار العام الدراسي فترة الدوام الرسمي، على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج رقم (0138252156).

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