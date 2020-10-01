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"الصحة": تسجيل 492 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 592 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 494 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 612 ضحية

أعلنت الكويت تسجيل 494 إصابة جديدة بفيورس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 105676 حالة، في حين سَجَّلتْ وفاتينِ، إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع الوَفَيَات المسجلة حتى اليوم 612 وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7867 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء من المرض 97197 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 494 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت الكويت تسجيل 494 إصابة جديدة بفيورس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 105676 حالة، في حين سَجَّلتْ وفاتينِ، إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع الوَفَيَات المسجلة حتى اليوم 612 وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7867 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء من المرض 97197 حالة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
03:26 PM

الكويت تسجل 494 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالتا وفاة ترفعان الإجمالي إلى 612 ضحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الكويت تسجيل 494 إصابة جديدة بفيورس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 105676 حالة، في حين سَجَّلتْ وفاتينِ، إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع الوَفَيَات المسجلة حتى اليوم 612 وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7867 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء من المرض 97197 حالة.

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