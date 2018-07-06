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فتْح باب القبول بـ"تقنية الباحة" الأحد المقبل.. وهذه الأقسام تشهد فصلها الأول

فيما دعا عميد الكلية للاطلاع على التخصصات وتعبئة نموذج الالتحاق إلكترونياً

تبدأ الكلية التقنية في الباحة، يوم الأحد المقبل، في استقبال طلبات المتقدمين إلكترونياً للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439- 1440هـ للبرنامجين الصباحي والمسائي؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa؛ من خلال رابط القبول الموحد: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/​.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني، المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات، وسيكون إعلان المقبولين في 11/ 11/ 1439هـ.

وأضاف: "الكلية ستفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في أقسام التقنية الكهربائية (قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية)، وقسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة)"؛ مفيداً بأن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون حسَن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.

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فتْح باب القبول بـ"تقنية الباحة" الأحد المقبل.. وهذه الأقسام تشهد فصلها الأول
سبق

تبدأ الكلية التقنية في الباحة، يوم الأحد المقبل، في استقبال طلبات المتقدمين إلكترونياً للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439- 1440هـ للبرنامجين الصباحي والمسائي؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa؛ من خلال رابط القبول الموحد: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/​.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني، المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات، وسيكون إعلان المقبولين في 11/ 11/ 1439هـ.

وأضاف: "الكلية ستفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في أقسام التقنية الكهربائية (قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية)، وقسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة)"؛ مفيداً بأن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون حسَن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
05:12 PM

فتْح باب القبول بـ"تقنية الباحة" الأحد المقبل.. وهذه الأقسام تشهد فصلها الأول

فيما دعا عميد الكلية للاطلاع على التخصصات وتعبئة نموذج الالتحاق إلكترونياً

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تبدأ الكلية التقنية في الباحة، يوم الأحد المقبل، في استقبال طلبات المتقدمين إلكترونياً للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439- 1440هـ للبرنامجين الصباحي والمسائي؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa؛ من خلال رابط القبول الموحد: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/​.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني، المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات، وسيكون إعلان المقبولين في 11/ 11/ 1439هـ.

وأضاف: "الكلية ستفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في أقسام التقنية الكهربائية (قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية)، وقسم تقنية الحاسب (دعم فني وبرمجيات)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية/ محاسبة)"؛ مفيداً بأن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون حسَن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.

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