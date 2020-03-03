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بتوجيه من أمير عسير.. "الفلقي" يتفقد "تيه محايل"

حزمة احتياجات ومطالبات.. والشكاوى الكيدية تتصدر

تصدرت المطالبة بالتصدي للشكاوى الكيدية لقاء محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بسكان مركز تيه التابع للمحافظة.

وكان "الفلقي" قد تفقد صباح أمس الاثنين وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية المركز، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي وجه بها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عثمان آل جراد عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، والتقى أهالي المركز مستمعاً لاحتياجاتهم الخدمية.

وزار مركز الرعاية الصحية الأولية للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ليزور مركز النشاط الاجتماعي ويشاهد عرضاً مرئياً عن نشاطاته وأهدافه.


وثمن المواطنون لرئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، الجهود التي يقوم بها في إيصال الخدمات وطالبوا المحافظ بالتصدي للشكاوى الكيدية من بعض سكان المركز، والتي عطلت استفادتهم من بعض أملاكهم.

وأكد محافظ محايل أن الجولة تأتي بتوجيه من أمير المنطقة؛ للوقوف على احتياجات المواطنين، بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة.

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بتوجيه من أمير عسير.. "الفلقي" يتفقد "تيه محايل"
سبق

تصدرت المطالبة بالتصدي للشكاوى الكيدية لقاء محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بسكان مركز تيه التابع للمحافظة.

وكان "الفلقي" قد تفقد صباح أمس الاثنين وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية المركز، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي وجه بها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عثمان آل جراد عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، والتقى أهالي المركز مستمعاً لاحتياجاتهم الخدمية.

وزار مركز الرعاية الصحية الأولية للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ليزور مركز النشاط الاجتماعي ويشاهد عرضاً مرئياً عن نشاطاته وأهدافه.


وثمن المواطنون لرئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، الجهود التي يقوم بها في إيصال الخدمات وطالبوا المحافظ بالتصدي للشكاوى الكيدية من بعض سكان المركز، والتي عطلت استفادتهم من بعض أملاكهم.

وأكد محافظ محايل أن الجولة تأتي بتوجيه من أمير المنطقة؛ للوقوف على احتياجات المواطنين، بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:22 AM

بتوجيه من أمير عسير.. "الفلقي" يتفقد "تيه محايل"

حزمة احتياجات ومطالبات.. والشكاوى الكيدية تتصدر

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محمد طيران - محايل عسير
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تصدرت المطالبة بالتصدي للشكاوى الكيدية لقاء محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بسكان مركز تيه التابع للمحافظة.

وكان "الفلقي" قد تفقد صباح أمس الاثنين وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية المركز، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي وجه بها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عثمان آل جراد عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، والتقى أهالي المركز مستمعاً لاحتياجاتهم الخدمية.

وزار مركز الرعاية الصحية الأولية للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ليزور مركز النشاط الاجتماعي ويشاهد عرضاً مرئياً عن نشاطاته وأهدافه.


وثمن المواطنون لرئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، الجهود التي يقوم بها في إيصال الخدمات وطالبوا المحافظ بالتصدي للشكاوى الكيدية من بعض سكان المركز، والتي عطلت استفادتهم من بعض أملاكهم.

وأكد محافظ محايل أن الجولة تأتي بتوجيه من أمير المنطقة؛ للوقوف على احتياجات المواطنين، بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة.

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