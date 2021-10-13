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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11624 نقطة

بتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال لـ172 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 82.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11624.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية، 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والمصافي، وباعظيم، والفخارية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والبلاد، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و1.45%.

فيما كانت أسهم شركات أكوا باور، ودار الأركان، وشاكر، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 312.85 نقطة ليقفل عند مستوى 23425.6 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11624 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 82.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11624.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية، 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والمصافي، وباعظيم، والفخارية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والبلاد، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و1.45%.

فيما كانت أسهم شركات أكوا باور، ودار الأركان، وشاكر، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 312.85 نقطة ليقفل عند مستوى 23425.6 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
04:03 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11624 نقطة

بتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال لـ172 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 82.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11624.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية، 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والمصافي، وباعظيم، والفخارية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والبلاد، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و1.45%.

فيما كانت أسهم شركات أكوا باور، ودار الأركان، وشاكر، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 312.85 نقطة ليقفل عند مستوى 23425.6 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.

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