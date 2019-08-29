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تصريح مسؤولة الوزارة "يربك" الإدارات التعليمية ويضعها في مواجهة ملاك المدارس

قالت: إن الإدارات استعجلت في تطبيق قرار وزاري ينص على إنهاء تكليف "قادة الأهلية"

أربكت التصريحات الصحفية التي أدلت بها وكيل التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم الدكتورة حنان آل عامر، إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بعد أن وصفتهم بأنهم استعجلوا في تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على إنهاء تكليف قائدي المدارس الأهلية التابعين للوزارة.

ووضعت "آل عامر" التي تَوَلّت ملف التعليم الأهلي حديثًا، إدارات التعليم في مواجهة مع ملاك المدارس الأهلية، بعد أن أشارت في تصريح -لصحيفة محلية- قبل أيام، إلى أن التعليمات الجديدة تسمح باستمرار "قائدي وقائدات" المدارس الأهلية على حساب الوزارة؛ في حين -وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق" من عدة إدارات تعليم تحتفظ باسمها- أنه لا قرارات جديدة وصلتها بهذا الشأن، وأن الإدارات التعليمية لم تستعجل كونها طبقت قرارًا وزاريًّا؛ بل نفذت التعليمات وفق ما يردها من صاحب الصلاحية، مشيرين إلى أن هذا التصريح شكّل إرباكًا في الأوساط التعليمية ووضع الإدارات في مواجهة من ملاك المدارس.

وجهت "سبق" الاستفسار لمتحدثة التعليم العام ابتسام الشهري في 25 أغسطس 2019م، وقد وعدت بالتوضيح في أقرب وقت؛ ولكن لم يصل الرد حتى إعداد هذا الخبر.

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تصريح مسؤولة الوزارة "يربك" الإدارات التعليمية ويضعها في مواجهة ملاك المدارس
سبق

أربكت التصريحات الصحفية التي أدلت بها وكيل التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم الدكتورة حنان آل عامر، إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بعد أن وصفتهم بأنهم استعجلوا في تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على إنهاء تكليف قائدي المدارس الأهلية التابعين للوزارة.

ووضعت "آل عامر" التي تَوَلّت ملف التعليم الأهلي حديثًا، إدارات التعليم في مواجهة مع ملاك المدارس الأهلية، بعد أن أشارت في تصريح -لصحيفة محلية- قبل أيام، إلى أن التعليمات الجديدة تسمح باستمرار "قائدي وقائدات" المدارس الأهلية على حساب الوزارة؛ في حين -وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق" من عدة إدارات تعليم تحتفظ باسمها- أنه لا قرارات جديدة وصلتها بهذا الشأن، وأن الإدارات التعليمية لم تستعجل كونها طبقت قرارًا وزاريًّا؛ بل نفذت التعليمات وفق ما يردها من صاحب الصلاحية، مشيرين إلى أن هذا التصريح شكّل إرباكًا في الأوساط التعليمية ووضع الإدارات في مواجهة من ملاك المدارس.

وجهت "سبق" الاستفسار لمتحدثة التعليم العام ابتسام الشهري في 25 أغسطس 2019م، وقد وعدت بالتوضيح في أقرب وقت؛ ولكن لم يصل الرد حتى إعداد هذا الخبر.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
12:00 PM

تصريح مسؤولة الوزارة "يربك" الإدارات التعليمية ويضعها في مواجهة ملاك المدارس

قالت: إن الإدارات استعجلت في تطبيق قرار وزاري ينص على إنهاء تكليف "قادة الأهلية"

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بدر الجبل - تبوك
16
12,877

أربكت التصريحات الصحفية التي أدلت بها وكيل التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم الدكتورة حنان آل عامر، إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بعد أن وصفتهم بأنهم استعجلوا في تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على إنهاء تكليف قائدي المدارس الأهلية التابعين للوزارة.

ووضعت "آل عامر" التي تَوَلّت ملف التعليم الأهلي حديثًا، إدارات التعليم في مواجهة مع ملاك المدارس الأهلية، بعد أن أشارت في تصريح -لصحيفة محلية- قبل أيام، إلى أن التعليمات الجديدة تسمح باستمرار "قائدي وقائدات" المدارس الأهلية على حساب الوزارة؛ في حين -وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق" من عدة إدارات تعليم تحتفظ باسمها- أنه لا قرارات جديدة وصلتها بهذا الشأن، وأن الإدارات التعليمية لم تستعجل كونها طبقت قرارًا وزاريًّا؛ بل نفذت التعليمات وفق ما يردها من صاحب الصلاحية، مشيرين إلى أن هذا التصريح شكّل إرباكًا في الأوساط التعليمية ووضع الإدارات في مواجهة من ملاك المدارس.

وجهت "سبق" الاستفسار لمتحدثة التعليم العام ابتسام الشهري في 25 أغسطس 2019م، وقد وعدت بالتوضيح في أقرب وقت؛ ولكن لم يصل الرد حتى إعداد هذا الخبر.

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