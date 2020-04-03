"صحة المدينة" تنفي شائعة التغييرات الإدارية في مرافقها

أكدت ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت "صحة المدينة المنورة" الأنباء المتداولة وجود تغييرات إدارية في بعض مرافقها.

وقالت عبر حسابها على تويتر : لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء عن إعفاءات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة طالت 13 قيادياً إضافة إلى تغييرات أخرى بالمنطقة.