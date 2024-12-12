وافق مجلس الشورى، اليوم، على ملاءمة دراسة تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، المقدم من عضو المجلس د. أيوب الجربوع ود. حنان الأحمدي ود. فهد العنزي ود. فيصل آل فاضل استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وينص التعديل على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء: "أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة".

تعرف على الشروط الواجب توافرها بمن يتولى القضاء.. "الشورى "وافق على دراستها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-12 وافق مجلس الشورى، اليوم، على ملاءمة دراسة تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، المقدم من عضو المجلس د. أيوب الجربوع ود. حنان الأحمدي ود. فهد العنزي ود. فيصل آل فاضل استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وينص التعديل على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء: "أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 11:48 AM

تعرف على الشروط الواجب توافرها بمن يتولى القضاء.. "الشورى "وافق على دراستها المجلس وافق اليوم على ملاءمة دراسة تعديل فقرة من المادة 31 من نظام القضاء





A A A





35 مشاركة

وافق مجلس الشورى، اليوم، على ملاءمة دراسة تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، المقدم من عضو المجلس د. أيوب الجربوع ود. حنان الأحمدي ود. فهد العنزي ود. فيصل آل فاضل استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وينص التعديل على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء: "أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة".