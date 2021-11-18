وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات.

وأكدت الرئاسة في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، كما تعلن الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم".