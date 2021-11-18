النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات.
وأكدت الرئاسة في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، كما تعلن الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
سبق

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات.
وأكدت الرئاسة في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، كما تعلن الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
08:38 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:20 PM

وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
26,328

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات.
وأكدت الرئاسة في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، كما تعلن الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,629
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,409
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,791
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,090

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة