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"إيواء الرياض" تنظّم عددًا من البرامج التوعوية عن فيروس كورونا

لـ60 مستفيدًا ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية

نظمت دور الإيواء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري؛ عددًا من البرامج التوعوية عن فيروس "كورونا" لستين مستفيدًا ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية، بمشاركة بعض الفرق التطوعية والجهات الأخرى.

عُقد أول تلك البرامج بدار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بالسيح، ومركز صحي القطين؛ قدمه د. خالد محمد آدم، وتناول فيه نقاط عدة؛ من أهمها: التعريف بفيروس كورونا المستجدّ، وبداية ظهوره وانتشاره، وتحديد فصيلته ومدة حضانته، وكيفية انتقاله عبر الجهاز التنفسي أو السعال والعطاس.

واختتمت المحاضرة باستعراض جملة من التوصيات للوقاية من هذه الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى.

ونظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية، محاضرة أخرى عن "فيروس كورونا"، ألقتها مجموعة من فنيّات التمريض بالدار، تضمنت عددًا من المحاور؛ كان منها: أعراض الإصابة بهذا الفيروس والعلاج، وما هي الطرق التي تساعد على الوقاية منه؟

كما نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة الرياض، ركنًا توعويًّا للتعريف بهذا الفيروس، مع توضيح أعراضه وطرق انتقاله، صاحب تلك البرامج الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية.

يُذكر أن تلك البرامج تأتي انطلاقًا من حرص الدور على التثقيف المستمر لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.

فيروس كورونا الجديد إيواء الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"إيواء الرياض" تنظّم عددًا من البرامج التوعوية عن فيروس كورونا
سبق

نظمت دور الإيواء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري؛ عددًا من البرامج التوعوية عن فيروس "كورونا" لستين مستفيدًا ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية، بمشاركة بعض الفرق التطوعية والجهات الأخرى.

عُقد أول تلك البرامج بدار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بالسيح، ومركز صحي القطين؛ قدمه د. خالد محمد آدم، وتناول فيه نقاط عدة؛ من أهمها: التعريف بفيروس كورونا المستجدّ، وبداية ظهوره وانتشاره، وتحديد فصيلته ومدة حضانته، وكيفية انتقاله عبر الجهاز التنفسي أو السعال والعطاس.

واختتمت المحاضرة باستعراض جملة من التوصيات للوقاية من هذه الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى.

ونظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية، محاضرة أخرى عن "فيروس كورونا"، ألقتها مجموعة من فنيّات التمريض بالدار، تضمنت عددًا من المحاور؛ كان منها: أعراض الإصابة بهذا الفيروس والعلاج، وما هي الطرق التي تساعد على الوقاية منه؟

كما نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة الرياض، ركنًا توعويًّا للتعريف بهذا الفيروس، مع توضيح أعراضه وطرق انتقاله، صاحب تلك البرامج الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية.

يُذكر أن تلك البرامج تأتي انطلاقًا من حرص الدور على التثقيف المستمر لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
06:09 PM

"إيواء الرياض" تنظّم عددًا من البرامج التوعوية عن فيروس كورونا

لـ60 مستفيدًا ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت دور الإيواء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري؛ عددًا من البرامج التوعوية عن فيروس "كورونا" لستين مستفيدًا ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية، بمشاركة بعض الفرق التطوعية والجهات الأخرى.

عُقد أول تلك البرامج بدار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الأفلاج، بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بالسيح، ومركز صحي القطين؛ قدمه د. خالد محمد آدم، وتناول فيه نقاط عدة؛ من أهمها: التعريف بفيروس كورونا المستجدّ، وبداية ظهوره وانتشاره، وتحديد فصيلته ومدة حضانته، وكيفية انتقاله عبر الجهاز التنفسي أو السعال والعطاس.

واختتمت المحاضرة باستعراض جملة من التوصيات للوقاية من هذه الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى.

ونظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية، محاضرة أخرى عن "فيروس كورونا"، ألقتها مجموعة من فنيّات التمريض بالدار، تضمنت عددًا من المحاور؛ كان منها: أعراض الإصابة بهذا الفيروس والعلاج، وما هي الطرق التي تساعد على الوقاية منه؟

كما نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة الرياض، ركنًا توعويًّا للتعريف بهذا الفيروس، مع توضيح أعراضه وطرق انتقاله، صاحب تلك البرامج الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية.

يُذكر أن تلك البرامج تأتي انطلاقًا من حرص الدور على التثقيف المستمر لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.

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