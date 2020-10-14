فريق جراحي بمستشفى الليث ينهي معاناة مريضة من ورم كبير بالمبيض

أجرى لها عملية إزالة للورم وشفط للسائل الدموي بالبطن وتماثلت للشفاء

تمكّن فريق جرّاحي مستشفى الليث العام -بعد فضل الله- من إنهاء معاناة مريضة من ورم كبير بالمبيض، بعدما كانت تعاني آلاماً شديدة أسفل البطن.

تفصيلاً، تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وأشعة تلفزيونية ومقطعية، وعملية استكشافية للبطن، تبين وجود ورم كبير على المبيض ١٢ سم × ١٢ سم وملتف مرتين على نفسه، إلى جانب وجود سائل في تجويف البطن نحو لتر ونصف يصل إلى الكبد والكلية.

وعلى الفور تقرر إجراء عملية تمّ من خلالها إزالة الورم والمبيض الأيسر، كما تم شفط السائل الدموي الموجود في البطن، وتماثلت المريضة للشفاء التام بفضلٍ من الله، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.