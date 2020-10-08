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رئاسة الرياض لمجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 تحقّق أرقامًا قياسيةً وتاريخية

البيان الختامي للمجموعة حصل على تأييد 39 مدينة.. بحضور 11 عمدة.. الرقم الأعلى

اختُتمت أعمال القمة الافتراضية لعمداء مُدن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 التي ترأسها مدينة الرياض بإنجاز تاريخي وأرقام قياسية هي الأعلى في تاريخ المجموعة؛ حيث أيد البيان الختامي للمجموعة 39 مدينة، وحضر القمة الافتراضية 11 عمدة مدينة، وهي أرقام تُعد الأعلى في تاريخ مجموعة تواصل المجتمع الحضري.

وتَسَلَّم البيان الختامي للمجموعة وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية مُمثلًا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

وتمثل القمة والبيان الختامي تتويجًا لمسيرة عام كامل من الجهد المثمر والتعاون الدولي الوثيق الذي قاده بنجاح فريق عمل مدينة الرياض، بالتنسيق مع 42 مدينة و31 شريك معرفة لرفع بيان ختامي يتضمن 27 توصية إلى قادة مجموعة العشرين لتعزيز التعاون على جميع المستويات والعمل وفق أربعة محاور رئيسة هي: عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من كوفيد-19، وحماية الكوكب عن طريق التعاون الوطني والدولي، وتشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري، وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية، إضافة إلى تحقيق أرقام قياسية وتاريخية للمجموعة برئاسة مدينة الرياض، شكلت المجموعة لأول مرة فرق عمل متخصصة إضافة إلى مجموعة عمل خاصة بجائحة كوفيد-19، وتقدمت باقتراح تأسيس "الصندوق الدولي للتعافي الحضري" وهو أول مبادرة من هذا النوع تقودها المُدن ويُسهم في تمويله جهات مانحة مُتعددة، مما يجعله قادرًا بشكل فريد على الاستجابة بسرعة في أوقات الأزمات في المناطق الحضرية.

وقد أنتجت فرق العمل أكثر من 1000 صفحة من الدراسات و160 توصية تضمّنتها 15 ورقة عمل، كما ناقشت مجموعة العمل الخاصة بالجائحة تداعياتها على المدن، وقدمت حلولًا للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي والحصول على التمويل والاستثمار اللازمين.

وتكتسب هذه المبادرة بعداً عالمياً بالنظر إلى أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري تعد واحدة من 8 مجموعات تواصل ضمن مجموعة العشرين؛ الأمر الذي يعزز من أهميتها وتأثيرها. وضمت قائمة المشاركين في مجموعة العمل الخاصة 12 مدينة و7 مُنظمات دولية، وجمعت 32 دراسة حول كيفية تعامل المدن مع الجائحة، ومسحًا للمدن التي تمثل أكثر من 75 مليون إنسان، وخرجت بعدد من التوصيات.

وقد اتبعت مدينة الرياض نهجًا تعاونيًّا دوليًّا في رئاستها للمجموعة؛ حيث حرص فريق عمل الرياض منذ تسلم رئاسة أعمال المجموعة في ديسمبر 2019م على العمل بشكل جماعي والتنسيق بشكل مستمر على المستوى الدولي مع جميع المدن والأطراف المعنية؛ مما أحدث أثراً إيجابياً وملموساً على آليات عمل المجموعة، وزاد من أهميتها وتطوير دورها وأسلوب عملها.

جدير بالذكر أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 هي مبادرة دبلوماسية تجمع مدنًا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ومدنًا مراقِبة من خارج المجموعة، لمناقشة وتشكيل موقف موحد حول عدة قضايا تشمل موضوعات المناخ والتكامل والشمولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، وتصدر توصيات تدرسها مجموعة العشرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الرياض لمجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 تحقّق أرقامًا قياسيةً وتاريخية
سبق

اختُتمت أعمال القمة الافتراضية لعمداء مُدن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 التي ترأسها مدينة الرياض بإنجاز تاريخي وأرقام قياسية هي الأعلى في تاريخ المجموعة؛ حيث أيد البيان الختامي للمجموعة 39 مدينة، وحضر القمة الافتراضية 11 عمدة مدينة، وهي أرقام تُعد الأعلى في تاريخ مجموعة تواصل المجتمع الحضري.

وتَسَلَّم البيان الختامي للمجموعة وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية مُمثلًا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

وتمثل القمة والبيان الختامي تتويجًا لمسيرة عام كامل من الجهد المثمر والتعاون الدولي الوثيق الذي قاده بنجاح فريق عمل مدينة الرياض، بالتنسيق مع 42 مدينة و31 شريك معرفة لرفع بيان ختامي يتضمن 27 توصية إلى قادة مجموعة العشرين لتعزيز التعاون على جميع المستويات والعمل وفق أربعة محاور رئيسة هي: عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من كوفيد-19، وحماية الكوكب عن طريق التعاون الوطني والدولي، وتشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري، وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية، إضافة إلى تحقيق أرقام قياسية وتاريخية للمجموعة برئاسة مدينة الرياض، شكلت المجموعة لأول مرة فرق عمل متخصصة إضافة إلى مجموعة عمل خاصة بجائحة كوفيد-19، وتقدمت باقتراح تأسيس "الصندوق الدولي للتعافي الحضري" وهو أول مبادرة من هذا النوع تقودها المُدن ويُسهم في تمويله جهات مانحة مُتعددة، مما يجعله قادرًا بشكل فريد على الاستجابة بسرعة في أوقات الأزمات في المناطق الحضرية.

وقد أنتجت فرق العمل أكثر من 1000 صفحة من الدراسات و160 توصية تضمّنتها 15 ورقة عمل، كما ناقشت مجموعة العمل الخاصة بالجائحة تداعياتها على المدن، وقدمت حلولًا للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي والحصول على التمويل والاستثمار اللازمين.

وتكتسب هذه المبادرة بعداً عالمياً بالنظر إلى أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري تعد واحدة من 8 مجموعات تواصل ضمن مجموعة العشرين؛ الأمر الذي يعزز من أهميتها وتأثيرها. وضمت قائمة المشاركين في مجموعة العمل الخاصة 12 مدينة و7 مُنظمات دولية، وجمعت 32 دراسة حول كيفية تعامل المدن مع الجائحة، ومسحًا للمدن التي تمثل أكثر من 75 مليون إنسان، وخرجت بعدد من التوصيات.

وقد اتبعت مدينة الرياض نهجًا تعاونيًّا دوليًّا في رئاستها للمجموعة؛ حيث حرص فريق عمل الرياض منذ تسلم رئاسة أعمال المجموعة في ديسمبر 2019م على العمل بشكل جماعي والتنسيق بشكل مستمر على المستوى الدولي مع جميع المدن والأطراف المعنية؛ مما أحدث أثراً إيجابياً وملموساً على آليات عمل المجموعة، وزاد من أهميتها وتطوير دورها وأسلوب عملها.

جدير بالذكر أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 هي مبادرة دبلوماسية تجمع مدنًا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ومدنًا مراقِبة من خارج المجموعة، لمناقشة وتشكيل موقف موحد حول عدة قضايا تشمل موضوعات المناخ والتكامل والشمولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، وتصدر توصيات تدرسها مجموعة العشرين.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
04:09 PM

رئاسة الرياض لمجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 تحقّق أرقامًا قياسيةً وتاريخية

البيان الختامي للمجموعة حصل على تأييد 39 مدينة.. بحضور 11 عمدة.. الرقم الأعلى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختُتمت أعمال القمة الافتراضية لعمداء مُدن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 التي ترأسها مدينة الرياض بإنجاز تاريخي وأرقام قياسية هي الأعلى في تاريخ المجموعة؛ حيث أيد البيان الختامي للمجموعة 39 مدينة، وحضر القمة الافتراضية 11 عمدة مدينة، وهي أرقام تُعد الأعلى في تاريخ مجموعة تواصل المجتمع الحضري.

وتَسَلَّم البيان الختامي للمجموعة وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية مُمثلًا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

وتمثل القمة والبيان الختامي تتويجًا لمسيرة عام كامل من الجهد المثمر والتعاون الدولي الوثيق الذي قاده بنجاح فريق عمل مدينة الرياض، بالتنسيق مع 42 مدينة و31 شريك معرفة لرفع بيان ختامي يتضمن 27 توصية إلى قادة مجموعة العشرين لتعزيز التعاون على جميع المستويات والعمل وفق أربعة محاور رئيسة هي: عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من كوفيد-19، وحماية الكوكب عن طريق التعاون الوطني والدولي، وتشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري، وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية، إضافة إلى تحقيق أرقام قياسية وتاريخية للمجموعة برئاسة مدينة الرياض، شكلت المجموعة لأول مرة فرق عمل متخصصة إضافة إلى مجموعة عمل خاصة بجائحة كوفيد-19، وتقدمت باقتراح تأسيس "الصندوق الدولي للتعافي الحضري" وهو أول مبادرة من هذا النوع تقودها المُدن ويُسهم في تمويله جهات مانحة مُتعددة، مما يجعله قادرًا بشكل فريد على الاستجابة بسرعة في أوقات الأزمات في المناطق الحضرية.

وقد أنتجت فرق العمل أكثر من 1000 صفحة من الدراسات و160 توصية تضمّنتها 15 ورقة عمل، كما ناقشت مجموعة العمل الخاصة بالجائحة تداعياتها على المدن، وقدمت حلولًا للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي والحصول على التمويل والاستثمار اللازمين.

وتكتسب هذه المبادرة بعداً عالمياً بالنظر إلى أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري تعد واحدة من 8 مجموعات تواصل ضمن مجموعة العشرين؛ الأمر الذي يعزز من أهميتها وتأثيرها. وضمت قائمة المشاركين في مجموعة العمل الخاصة 12 مدينة و7 مُنظمات دولية، وجمعت 32 دراسة حول كيفية تعامل المدن مع الجائحة، ومسحًا للمدن التي تمثل أكثر من 75 مليون إنسان، وخرجت بعدد من التوصيات.

وقد اتبعت مدينة الرياض نهجًا تعاونيًّا دوليًّا في رئاستها للمجموعة؛ حيث حرص فريق عمل الرياض منذ تسلم رئاسة أعمال المجموعة في ديسمبر 2019م على العمل بشكل جماعي والتنسيق بشكل مستمر على المستوى الدولي مع جميع المدن والأطراف المعنية؛ مما أحدث أثراً إيجابياً وملموساً على آليات عمل المجموعة، وزاد من أهميتها وتطوير دورها وأسلوب عملها.

جدير بالذكر أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 هي مبادرة دبلوماسية تجمع مدنًا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ومدنًا مراقِبة من خارج المجموعة، لمناقشة وتشكيل موقف موحد حول عدة قضايا تشمل موضوعات المناخ والتكامل والشمولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، وتصدر توصيات تدرسها مجموعة العشرين.

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