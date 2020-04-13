مصادر لـ"سبق": عزل المخالطين لحالة "كورونا" بالعارضة بينهم موظفون بالمستشفى

كإجراء احترازي لضمان سلامتهم

علمت "سبق" أن المخالطين للحالة الوحيدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة بمحافظة العارضة، شرق منطقة جازان قبل أيام تم عزلهم جميعاً.

وبينت المعلومات أن من بين المخالطين للحالة المذكورة موظفين في المستشفى العام بعد مراجعته، وذلك كإجراء احترازي متبع للتأكد من سلامتهم.

وأشارت المصادر أن المستشفى يعمل ويقدم جميع الخدمات بعد القيام بالإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المراجعين ومنسوبي المستشفى.