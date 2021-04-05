"ترميم" تحصد جائزة "رواد التسويق" المهنية المستقلة لعامين متتاليين

عن حملتين أطلقتهما في عامي 2019 و2020

حصدت جمعية ترميم، جائزة "رواد التسويق" المهنية المستقلة عن حملتين أطلقتهما في عامي 2019 و2020، وتم تسليم الجائزتين مؤخرًا للمدير التنفيذي للجمعية، علي الأسمري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، المهندس حمد بن ثواب الخالدي، أن الجمعية حققت المركز الثالث في النسخة الرابعة من الجائزة عن حملة "كل يوم نرمم بيت" والتي نفذتها برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عام ٢٠١٩م، كما حققت المركز الثالث أيضاً في نسخة الجائزة الخامسة عن حملة "كلنا أهل" التي نفذتها في شهر رمضان العام الماضي ٢٠٢٠م.

وأشار "الخالدي" إلى أن حملة "كل يوم نرمم بيت" حققت نجاحاً كبيراً حيث تم ترميم 30 منزلًا للأسر الأكثر حاجة، وساهمت في تأمين حياة كريمة لهم بدعم شركاء الجمعية.

وأعرب "الخالدي" عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققته الجمعية، والذي يأتي استمرارًا للنجاحات التي حققتها، خاصةً أن جائزة رواد التسويق أصبح لها حضور إقليمي كبير.

وأعرب عن شكره لأمانة الجائزة وجمعية التسويق على هذه الجائزة النوعية والمتخصصة، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية على جهودهم في سبيل تحقيق هذه الانجازات.

وقال "الخالدي" إنه يهدي هذا الفوز لكل شركاء "ترميم" من جهات داعمة ومتطوعين، حيث إن تعاونهم مع الجمعية كان له دور لافت في تحقيق إنجازاتها المختلفة.

يشار إلى أن "ترميم" تسعى إلى توسيع نطاق عملها ليشمل أعدادًا أكبر من الأسر المحتاجة وفق خطة عمل درست بعناية للوصول للمستحقين الأكثر حاجة، وتأمين حياة كريمة لهم، حيث تم ترميم 200 منزل استفاد منها أكثر من 1200 مستفيد.

يذكر أن جائزة رواد التسويق تسعى لتعزيز ممارسات التسويق من خلال العمل مباشرة مع المنظمات المخططة أو المسؤولة عن الحملات التسويقية، سواء كانت هذه المنظمات ربحية، كشركات ومؤسسات عالم الأعمال، أو غير ربحية كالمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية، ويشرف على الجائزة مجلس من الأمناء يضم نخبة كبيرة من الأكاديميين والممارسين والمهتمين بعلم التسويق في الخليج العربي، كما تتبع الجائزة قانونيًا جمعية التسويق، وهي جمعية سعودية غير ربحية.