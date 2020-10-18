النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 25 مليون م3 من المخزون

لمدة 58 يوميًّا.. لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار

صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا؛ حيث زُوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 25 مليون م3 من المخزون
سبق

صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا؛ حيث زُوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:39 AM

"البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 25 مليون م3 من المخزون

لمدة 58 يوميًّا.. لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار

A A A
عوض الفهمي - القنفذة
0
231

صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا؛ حيث زُوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,036
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,483

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة