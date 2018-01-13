التهاب رئوي يُدخل "بصنوي"مؤذن الحرم المستشفى.. وأسرته: يتحسن

ابنه لـ"سبق": موجود داخل المستشفى ويخضع للعلاج وصحته تتعافى

كشف ابن مؤذن المسجد الحرام الشيخ أحمد بصنوي، الوضع الصحي لوالده، الذي يرقد حالياً في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة؛ إثر تعرضه لالتهاب رئوي يوم السبت الماضي.

وأوضح خالد ابن "مؤذن المسجد الحرام" لـ"سبق" أن والده تعرض لوعكة صحية فجر السبت الماضي، وهو ما استدعى نقله من منزله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، عن طريق الهلال الأحمر، حيث أكد الأطباء تعرضه لالتهاب رئوي حاد، استدعى تنويمه في غرفة خاصة في المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن حالة والده الصحية في تحسن، وهو الآن موجود داخل المستشفى ويخضع للعلاج، ومن المقرر نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

ولفت ابنه إلى أنهم ينتظرون تحويله ونقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، منذ دخوله المستشفى، متمنين أن يتحقق ذلك؛ لاستكمال علاجه في ذات المدينة، الذي يتابع فيها حالته الصحية منذ أربع سنوات.