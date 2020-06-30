"المعجل": حققنا لنادي الجبلين ما يرضي طموحات عشاقه ويلبي تطلعات محبيه

قال: نقف على مسافة واحدة مع جميع أندية الوطن تحت مظلة وزارة الرياضة

‬أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الجبلين بمنطقة حائل فايز بن حمود المعجل، بياناً رسمياً، أوضح فيه سلسلة من النقاط فيما يتعلق بمسيرة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال "المعجل": "بعد خضم المنافسة والهدوء بعد الصخب وبعد نهاية موسم رياضي جميل ورائع حافل بالإثارة والندية ظهرت فيه روح التنافس الشريف والسباق المحموم نحو المعالي، وبعد توقف الركض مؤقتاً في ميدان الفروسية، فإنه وجب علينا أن نوضح لجماهيرنا الوفية بعض النقاط المهمة في مسيرة نادينا الكيان الجبلاوي العريق".

وأضاف: "كرئيس وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء شرف عملنا طيلة الموسمين الماضيين في أروقة هذا الكيان العملاق، وقدّمنا ما نظن أنه يرضي طموحات عشاقه ويلبي تطلعات محبيه، وتحقق ولله الحمد جزءاً من الأهداف المرسومة بوصول الفريق الكروي الأول إلى مراحل مهمة ومتقدمة من المنافسة بعد صناعة فريقاً قوياً شرساً بشهادة جميع الرياضيين والنقاد وكل ذلك كان بتوفيق الله، ثم بدعم رجالات النادي ومحبيه وجماهيره الوفية وفي مقدمة ركب الداعمين الذهبي رجل المواقف عضو شرف النادي عواد بن جزاع الرضيمان حفظه الله".

وأضاف: "حدثت بعض الأخطاء والظروف الاستثنائية التي لا تخفى على الجميع كبحت من جماح الفارس في مواصلة مشوار الصعود، وما مرّ به الفريق من عقبات دفعتنا بكل تجرّد إلى تقديم ملف الشكوى المعروفة؛ محافظةً منا على مصلحة الكيان، وحرصاً على حقوق النادي، وكان ذلك عبر القنوات الرسمية التي كفلها النظام، ولم تشهد تجاوزاً، أو تعدياً على حقوق الآخرين، وإنما حسب ما تم الإطلاع عليه من شواهد وثبوتيات تم من خلالها طرق أبواب الأنظمة والقوانين وهو حقٌ متاح ومشروع للجميع، ولم ولن يكن لنا خصم أو طرف معين في هذه القضية مع كامل الود والاحترام لكافة أندية الوطن؛ وإنما حفاظاً على مكتسبات النادي والسعي وراء حقوقه حتى آخر رمق، ولو كان الأمر حقاً شخصياً يخص رئيس النادي فقط أو أحد منسوبيه لكان التعامل مختلفاً مع القضية".

وتابع: "نحن يجمعنا أساس واعد وبلد واحد مؤصل فيه الود والمحبة والاحترام بين قيادته وأبنائه وما زالت هذه القيم والمبادئ التي نعمل عليها، وسنواصل تأصيلها والتأسي بها، وإذ نقف على مسافة واحدة مع جميع أندية الوطن تحت مظلة وزارة الرياضة ووفق رؤيتها وأهدافها وهذا لا يتعارض مع استمرار قناعتنا بصحة خطواتنا وإيماننا التام بسلامة موقفنا من القضية وما زلنا مقتنعين بأن نادينا صاحب حق والحق أبلج".

وقال: "لا يفوتنا وهو محل سرور وسعادة أن نجدد التهنئة، وأن نبارك بأخلاق الفرسان للأشقاء في نادي الطائي ما تحقق من منجزات إدارة وجمهور، مدركين أن كل بيت وعائلة ومجتمع حائلي جميل نتقاسمه فيما بيننا بكل محبة وألفة وترابط".

وختم "المعجل" برسالة عطرة وجهها إلى جمهوره الغالي، قال فيها: "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نخاطبكم بلغة الأبطال، الأقوياء، المنافسين، المنتصرين، الواثقين الذين لا يقفون أمام العوائق، ولا يستسلمون للعثرات والمثبطات، وكما وعدناكم أول مرة سنجدد لكم الوعد والعهد كمجلس إدارة وسنواصل العمل والاجتهاد من أجلكم ومن أجل منطقتنا ومدينتنا الغالية فعزائمنا شمّاء، وطموحنا يعانق السماء، وسنبذل الغالي والنفيس لعودة فارسنا إلى مكانه الطبيعي معتذرين عن أي خطأ أو تقصير حدث خلال الفترة الماضية".

وتابع: "استكمالاً لما تم بعد مراحل کرّ وفرّ من التنافس الشريف خاضها هذا الكيان أسهمت في إعادة الروح والمنافسة للمنطقة بشكل عام أبرزت الوجه المشرق لرياضتنا الجميلة بمتابعة واهتمام بالغ من قبل أمير منطقة حائل، ونائبه -حفظهما الله- نعدكم بعد توفيق الله ثم بهمة الرجال بتجاوز كل الظروف والعقبات خلال قادم الأيام بالعمل والجهد والمحافظة على مكتسبات النادي والاستمرار بنفس الروح والطموح التي تعانق جبال أجا وسلمى".