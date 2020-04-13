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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

أعضاء الجهاز الفني بنادي الشباب يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كورونا

تقدم الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدرب الإسباني لويس غارسيا بمبادرة تتضمن التنازل عن 50 ٪ من الرواتب الشهرية طيلة فترة توقف النشاط الرياضي بالمملكة.

بدورها، ثمنت إدارة النادي هذه المبادرة من قبل لويس جارسيا وجميع أعضاء الجهاز الفني، مشيرةً إلى أن ذلك ينم عن مدى حسن إدراكهم للمسؤولية والتضامن مع النادي بكل الظروف، حيث توقف المداخيل المالية الحالية من جراء التأثير المباشر من تبعات هذا الوباء، سائلةً المولى في الوقت ذاته أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يبارك بكل الجهود للقضاء على هذه الجائحة بعونه تعالى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أعضاء الجهاز الفني بنادي الشباب يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كورونا
سبق

تقدم الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدرب الإسباني لويس غارسيا بمبادرة تتضمن التنازل عن 50 ٪ من الرواتب الشهرية طيلة فترة توقف النشاط الرياضي بالمملكة.

بدورها، ثمنت إدارة النادي هذه المبادرة من قبل لويس جارسيا وجميع أعضاء الجهاز الفني، مشيرةً إلى أن ذلك ينم عن مدى حسن إدراكهم للمسؤولية والتضامن مع النادي بكل الظروف، حيث توقف المداخيل المالية الحالية من جراء التأثير المباشر من تبعات هذا الوباء، سائلةً المولى في الوقت ذاته أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يبارك بكل الجهود للقضاء على هذه الجائحة بعونه تعالى.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:32 PM

أعضاء الجهاز الفني بنادي الشباب يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كورونا

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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تقدم الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدرب الإسباني لويس غارسيا بمبادرة تتضمن التنازل عن 50 ٪ من الرواتب الشهرية طيلة فترة توقف النشاط الرياضي بالمملكة.

بدورها، ثمنت إدارة النادي هذه المبادرة من قبل لويس جارسيا وجميع أعضاء الجهاز الفني، مشيرةً إلى أن ذلك ينم عن مدى حسن إدراكهم للمسؤولية والتضامن مع النادي بكل الظروف، حيث توقف المداخيل المالية الحالية من جراء التأثير المباشر من تبعات هذا الوباء، سائلةً المولى في الوقت ذاته أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يبارك بكل الجهود للقضاء على هذه الجائحة بعونه تعالى.

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