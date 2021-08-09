النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد من جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 209 آلاف م2

شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات ومركبات وحظائر للأغنام

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات بلغت مساحتها 209 آلاف متر مربع؛ تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات من البلوك والزنك ومركبات ومعدات ثقيلة وحظائر للأغنام.

وأكّدت اللجنة أنها مستمرة في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 209 آلاف م2
سبق

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات بلغت مساحتها 209 آلاف متر مربع؛ تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات من البلوك والزنك ومركبات ومعدات ثقيلة وحظائر للأغنام.

وأكّدت اللجنة أنها مستمرة في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
12:30 PM

شاهد من جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 209 آلاف م2

شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات ومركبات وحظائر للأغنام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
4,426

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات بلغت مساحتها 209 آلاف متر مربع؛ تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات من البلوك والزنك ومركبات ومعدات ثقيلة وحظائر للأغنام.

وأكّدت اللجنة أنها مستمرة في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة