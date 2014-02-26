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القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أعرب أمير دولة قطر في برقية مماثلة لسمو ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وهنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير قطر

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القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد
سبق

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أعرب أمير دولة قطر في برقية مماثلة لسمو ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وهنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
12:24 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:01 AM

القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أعرب أمير دولة قطر في برقية مماثلة لسمو ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وهنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

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