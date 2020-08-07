وفاة مساعد وزير الدفاع إثر مرض عانى منه

الوزارة تنعي الفقيد محمد العايش

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش؛ إثر مرض عانى منه.

وقال البيان: تَغَمّد اللهُ الفقيدَ بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".