بطلق ناري.. التحقيق في وفاة مواطن بالمخواة

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة الآن حادثة وفاة مواطن بطلق ناري في "وادي منجل".
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة الآن حادثة وفاة مواطن بطلق ناري في "وادي منجل".
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.جريمة قتل المخواة الجهات الأمنية
تباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة الآن حادثة وفاة مواطن بطلق ناري في "وادي منجل".
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة الآن حادثة وفاة مواطن بطلق ناري في "وادي منجل".
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.