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بطلق ناري.. التحقيق في وفاة مواطن بالمخواة

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة الآن حادثة وفاة مواطن بطلق ناري في ‫"وادي منجل".

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

جريمة قتل المخواة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بطلق ناري.. التحقيق في وفاة مواطن بالمخواة
سبق

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة الآن حادثة وفاة مواطن بطلق ناري في ‫"وادي منجل".

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
10:33 PM

بطلق ناري.. التحقيق في وفاة مواطن بالمخواة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
9,813

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة الآن حادثة وفاة مواطن بطلق ناري في ‫"وادي منجل".

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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