قيمة العلامة التجارية لـ"سابك" تُحقق ارتفاعًا وتصنّف بين أفضل 500 علامة تجارية عالمية

البنيان: قوة علامتنا التجارية العالمية توضّح نهجنا التعاوني

ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة سابك بنسبة 9.3٪ إلى 4.33 مليار دولار أمريكي مع انطلاقة عام 2020، بالمقارنة مع قمتها المسجلة في عام 2018م، وفقًا لمؤشر قيمة العلامة التجارية من وكالة براند فايننس إحدى الوكالات المستقلة؛ مما يعكس النظرة الإيجابية من قِبَل الزبائن والجهات ذات العلاقة للشركة وشعارها "كيمياء وتواصل TM".

ومع تقييم عام 2020، دخلت "سابك" قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالمية؛ وفقًا لـ"براند فاينانس"، ونمت العلامة التجارية للشركة باستمرار على أساس سنوي على مدار السنوات الست الماضية؛ حيث تضاعفت قيمتها منذ عام 2014.

وقال يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي: "إن قوة علامتنا التجارية العالمية توضح نهجنا التعاوني تجاه الأعمال التجارية، والتزامنا بالحفاظ على علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة. نحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة لعملائنا؛ بينما نضع في الوقت نفسه الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جوهر أعمالنا، كما يتضح ذلك مرة أخرى من خلال تقييم علامتنا التجارية المتنامية".

وكانت "سابك" قد أطلقت في أواخر العام الماضي أول حملة إعلانية عالمية لرفع مستويات الوعي بعلامتها التجارية، في جهد كبير لرفع مستوى فهم المؤثرين العالميين لعلامتها التجارية وشعارها، كجزء من طموحاتها لعام 2025.