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بلا جراحة.. استخراج جسم معدني غريب من معدة طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

باستخدام المنظار العلوي وجهاز الشبكة لالتقاط وسحب الجسم.. كان بطول "4 سم"

شهد قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، إجراء عملية جراحية لالتقاط وسحب جسم معدني غريب من معدة طفلة عمرها "6" سنوات.

وقالت الدكتورة فرح فيتروني؛ رئيسة الفريق الطبي المعالج للحالة، إن الطفلة كانت قد أخبرت أهلها أنها ابتلعت جسماً معدنياً بشكل عرضي، فذهبوا بها إلى أحد المستشفيات، فقرر الأطباء استكشاف الجسم الغريب ومتابعته بشكل يومي لمدة أسبوع بصور الأشعة السينية بمعدل صورة كل يوم، وخلصوا إلى أن الجسم متحرّك بصفة دائمة من موضع إلى آخر، ولا ضرورة لإزالته، وذلك حسب رواية ذوي الطفلة.

وتضيف الدكتورة فيتروني، لكن أسرة الطفلة فضلت البحث عن رأي طبي آخر في مستشفى الدكتورسليمان الحبيب، فتم إخضاعها لفحص "CT" الذي يتيح الحصول على صور بدرجة عالية من الدقة، وأظهرت النتائج أن الجسم الغريب ظل متموضعاً في مكان واحد بالأمعاء لفترة زمنية تجاوزت الأسبوع، وهو أمر يحتم التحرُّك السريع لإزالته بصورة عاجلة، وبالفعل أخضع الفريق الطبي الطفلة بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لعملية أجريت باستخدام المنظار العلوي وجهاز الشبكة لالتقاط وسحب الجسم الذي كان عبارة عن مغناطيس بطول "4 سم" وعرض "16 ملم" إلى الخارج، واستمرت العملية نحو "25" دقيقة، ووضعت الطفلة قيد المراقبة والعناية الطبية الحثيثة لمدة "12" ساعة، قبل السماح لها بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.

ودعت الدكتورة فيتروني؛ الأسر إلى أهمية الذهاب بالمريض إلى مستشفى متخصّص ذي إمكانات عالية ومتقدمة في حال حدوث مثل هذه الإصابات والحوادث، لا قدر الله، من أجل تفادي التعرُّض لمضاعفات خطيرة.

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بلا جراحة.. استخراج جسم معدني غريب من معدة طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
سبق

شهد قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، إجراء عملية جراحية لالتقاط وسحب جسم معدني غريب من معدة طفلة عمرها "6" سنوات.

وقالت الدكتورة فرح فيتروني؛ رئيسة الفريق الطبي المعالج للحالة، إن الطفلة كانت قد أخبرت أهلها أنها ابتلعت جسماً معدنياً بشكل عرضي، فذهبوا بها إلى أحد المستشفيات، فقرر الأطباء استكشاف الجسم الغريب ومتابعته بشكل يومي لمدة أسبوع بصور الأشعة السينية بمعدل صورة كل يوم، وخلصوا إلى أن الجسم متحرّك بصفة دائمة من موضع إلى آخر، ولا ضرورة لإزالته، وذلك حسب رواية ذوي الطفلة.

وتضيف الدكتورة فيتروني، لكن أسرة الطفلة فضلت البحث عن رأي طبي آخر في مستشفى الدكتورسليمان الحبيب، فتم إخضاعها لفحص "CT" الذي يتيح الحصول على صور بدرجة عالية من الدقة، وأظهرت النتائج أن الجسم الغريب ظل متموضعاً في مكان واحد بالأمعاء لفترة زمنية تجاوزت الأسبوع، وهو أمر يحتم التحرُّك السريع لإزالته بصورة عاجلة، وبالفعل أخضع الفريق الطبي الطفلة بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لعملية أجريت باستخدام المنظار العلوي وجهاز الشبكة لالتقاط وسحب الجسم الذي كان عبارة عن مغناطيس بطول "4 سم" وعرض "16 ملم" إلى الخارج، واستمرت العملية نحو "25" دقيقة، ووضعت الطفلة قيد المراقبة والعناية الطبية الحثيثة لمدة "12" ساعة، قبل السماح لها بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.

ودعت الدكتورة فيتروني؛ الأسر إلى أهمية الذهاب بالمريض إلى مستشفى متخصّص ذي إمكانات عالية ومتقدمة في حال حدوث مثل هذه الإصابات والحوادث، لا قدر الله، من أجل تفادي التعرُّض لمضاعفات خطيرة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:26 AM

بلا جراحة.. استخراج جسم معدني غريب من معدة طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

باستخدام المنظار العلوي وجهاز الشبكة لالتقاط وسحب الجسم.. كان بطول "4 سم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، إجراء عملية جراحية لالتقاط وسحب جسم معدني غريب من معدة طفلة عمرها "6" سنوات.

وقالت الدكتورة فرح فيتروني؛ رئيسة الفريق الطبي المعالج للحالة، إن الطفلة كانت قد أخبرت أهلها أنها ابتلعت جسماً معدنياً بشكل عرضي، فذهبوا بها إلى أحد المستشفيات، فقرر الأطباء استكشاف الجسم الغريب ومتابعته بشكل يومي لمدة أسبوع بصور الأشعة السينية بمعدل صورة كل يوم، وخلصوا إلى أن الجسم متحرّك بصفة دائمة من موضع إلى آخر، ولا ضرورة لإزالته، وذلك حسب رواية ذوي الطفلة.

وتضيف الدكتورة فيتروني، لكن أسرة الطفلة فضلت البحث عن رأي طبي آخر في مستشفى الدكتورسليمان الحبيب، فتم إخضاعها لفحص "CT" الذي يتيح الحصول على صور بدرجة عالية من الدقة، وأظهرت النتائج أن الجسم الغريب ظل متموضعاً في مكان واحد بالأمعاء لفترة زمنية تجاوزت الأسبوع، وهو أمر يحتم التحرُّك السريع لإزالته بصورة عاجلة، وبالفعل أخضع الفريق الطبي الطفلة بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لعملية أجريت باستخدام المنظار العلوي وجهاز الشبكة لالتقاط وسحب الجسم الذي كان عبارة عن مغناطيس بطول "4 سم" وعرض "16 ملم" إلى الخارج، واستمرت العملية نحو "25" دقيقة، ووضعت الطفلة قيد المراقبة والعناية الطبية الحثيثة لمدة "12" ساعة، قبل السماح لها بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.

ودعت الدكتورة فيتروني؛ الأسر إلى أهمية الذهاب بالمريض إلى مستشفى متخصّص ذي إمكانات عالية ومتقدمة في حال حدوث مثل هذه الإصابات والحوادث، لا قدر الله، من أجل تفادي التعرُّض لمضاعفات خطيرة.

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