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"طريق عثوان".. انهيارات متكررة ولا حلول جذرية.. والأهالي: "نخشى العزلة"

قالوا إنها تغلق الطريق من وقت لآخر وتتسبب باختناقات مرورية مستمرة

باتت انهيارات عقبة عثوان الصخرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان تمثل هاجسًا يقلق الأهالي مع كل هطول للأمطار؛ إذ شهدت الأسبوع الحالي انهيارات متجددة من جراء هطول الأمطار الأخيرة؛ ما تسبب في عدد من الحوادث، راح ضحيتها الكثير من الأهالي.

وشهد انهيار الطريق ازدحام عدد كبير من المركبات التي اصطفت طوابير طويلة على امتداد الطريق من الاتجاهين؛ ما زاد من تراكم المركبات على الطريق.

وقال الأهالي من مستخدمي الطريق إن موقع الانهيار معرَّض بشكل متكرر للانهيارات الصخرية التي تغلق الطريق من وقت لآخر؛ وتتسبب في اختناقات مرورية مستمرة؛ تعيق انسيابية حركة السير. مشيرين إلى أن طريق العقبة وعر، ولا تخلو منعطفاته من انهيار على طول العقبة.

وطالب الأهالي بسرعة معالجة الطريق بالكامل، مع توفير وسائل السلامة من حواجز ومصدات ومجارٍ لمياه السيول والأمطار، وتثبيت للصخور المعلقة فوق الطريق لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

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"طريق عثوان".. انهيارات متكررة ولا حلول جذرية.. والأهالي: "نخشى العزلة"
سبق

باتت انهيارات عقبة عثوان الصخرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان تمثل هاجسًا يقلق الأهالي مع كل هطول للأمطار؛ إذ شهدت الأسبوع الحالي انهيارات متجددة من جراء هطول الأمطار الأخيرة؛ ما تسبب في عدد من الحوادث، راح ضحيتها الكثير من الأهالي.

وشهد انهيار الطريق ازدحام عدد كبير من المركبات التي اصطفت طوابير طويلة على امتداد الطريق من الاتجاهين؛ ما زاد من تراكم المركبات على الطريق.

وقال الأهالي من مستخدمي الطريق إن موقع الانهيار معرَّض بشكل متكرر للانهيارات الصخرية التي تغلق الطريق من وقت لآخر؛ وتتسبب في اختناقات مرورية مستمرة؛ تعيق انسيابية حركة السير. مشيرين إلى أن طريق العقبة وعر، ولا تخلو منعطفاته من انهيار على طول العقبة.

وطالب الأهالي بسرعة معالجة الطريق بالكامل، مع توفير وسائل السلامة من حواجز ومصدات ومجارٍ لمياه السيول والأمطار، وتثبيت للصخور المعلقة فوق الطريق لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
11:13 PM

"طريق عثوان".. انهيارات متكررة ولا حلول جذرية.. والأهالي: "نخشى العزلة"

قالوا إنها تغلق الطريق من وقت لآخر وتتسبب باختناقات مرورية مستمرة

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فهد كاملي - جازان
7
8,124

باتت انهيارات عقبة عثوان الصخرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان تمثل هاجسًا يقلق الأهالي مع كل هطول للأمطار؛ إذ شهدت الأسبوع الحالي انهيارات متجددة من جراء هطول الأمطار الأخيرة؛ ما تسبب في عدد من الحوادث، راح ضحيتها الكثير من الأهالي.

وشهد انهيار الطريق ازدحام عدد كبير من المركبات التي اصطفت طوابير طويلة على امتداد الطريق من الاتجاهين؛ ما زاد من تراكم المركبات على الطريق.

وقال الأهالي من مستخدمي الطريق إن موقع الانهيار معرَّض بشكل متكرر للانهيارات الصخرية التي تغلق الطريق من وقت لآخر؛ وتتسبب في اختناقات مرورية مستمرة؛ تعيق انسيابية حركة السير. مشيرين إلى أن طريق العقبة وعر، ولا تخلو منعطفاته من انهيار على طول العقبة.

وطالب الأهالي بسرعة معالجة الطريق بالكامل، مع توفير وسائل السلامة من حواجز ومصدات ومجارٍ لمياه السيول والأمطار، وتثبيت للصخور المعلقة فوق الطريق لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

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