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"الأراضي البيضاء": 15 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل بالطائف وجازان

بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى للرسوم

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة الطائف، ومنطقة جازان، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الطائف وجازان يناير الماضي.

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في الطائف، وجيزان وصامطة وأبو عريش في منطقة جازان، بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 29 يوليو 2021 بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل قد تصل إلى 2,5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكد البرنامج بدء تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، على أن يمتد التطبيق لمدن أخرى تشمل حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها وسيتم الإعلان عنها وتفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، في إطار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاث للبرنامج التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يقوم بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأراضي البيضاء": 15 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل بالطائف وجازان
سبق

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة الطائف، ومنطقة جازان، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الطائف وجازان يناير الماضي.

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في الطائف، وجيزان وصامطة وأبو عريش في منطقة جازان، بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 29 يوليو 2021 بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل قد تصل إلى 2,5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكد البرنامج بدء تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، على أن يمتد التطبيق لمدن أخرى تشمل حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها وسيتم الإعلان عنها وتفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، في إطار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاث للبرنامج التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يقوم بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:41 PM

"الأراضي البيضاء": 15 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل بالطائف وجازان

بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى للرسوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة الطائف، ومنطقة جازان، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الطائف وجازان يناير الماضي.

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في الطائف، وجيزان وصامطة وأبو عريش في منطقة جازان، بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 29 يوليو 2021 بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل قد تصل إلى 2,5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكد البرنامج بدء تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، على أن يمتد التطبيق لمدن أخرى تشمل حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها وسيتم الإعلان عنها وتفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، في إطار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاث للبرنامج التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يقوم بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

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