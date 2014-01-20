بمشاركة الشهراني وهوساوي.. الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة اليابان

بيتزي يواجه الإعلام غدًا الأحد

دشَّن المنتخب السعودي تدريباته في الشارقة وسط حضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز. وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني بعد اكتمال جاهزيتهما.

وقسَّم المدير الفني خوان بيتزي اللاعبين خلال الحصة التدريبية إلى مجموعتين، ضمت الأولى الذين شاركوا بصفة أساسية أمام قطر، وخُصصت لهم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، في حين خُصصت للمجموعة الثانية تمارين تكتيكية في حالتَي الدفاع والهجوم، قبل أن يجري بيتزي تقسيمة على ربع مساحة الملعب.

وسيؤدي الأخضر في تمام الثالثة من مساء غد الأحد على الملعب ذاته آخر حصة تدريبية قبل المباراة.

وفي سياق متصل، يعقد المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي مؤتمرًا صحفيًّا في الخامسة والربع من مساء غد الأحد في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب نادي الشارقة؛ وذلك للحديث حول مواجهة ثُمن نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان.