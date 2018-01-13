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"البيئة" تستكمل إجراءات تصدير التمور السعودية إلى أستراليا

من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمر

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن الوزارة استكملت الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى أستراليا، حيث أنهت المملكة كل ما يتعلق بالصحة النباتية وإجراءات النقل والتخزين؛ تمهيداً لتصدير التمور المحلية، عادّاً السوق الأسترالية من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمور.

وقال "العيادة"؛ عقب لقائه وفداً من هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية: "تعمل الوزارة على إطلاق معرض للتمور السعودية في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، مبيناً أن الإحصاءات تشير إلى أن 19 دولة تتنافس في التصدير لأستراليا، حيث استوردت خلال عام 2018 أكثر من 8000 طن من التمور، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 450 مليون ريال.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أن جودة التمور المحلية تؤهل المملكة لأن تكون في أعلى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم.

وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدير التمور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تستكمل إجراءات تصدير التمور السعودية إلى أستراليا
سبق

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن الوزارة استكملت الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى أستراليا، حيث أنهت المملكة كل ما يتعلق بالصحة النباتية وإجراءات النقل والتخزين؛ تمهيداً لتصدير التمور المحلية، عادّاً السوق الأسترالية من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمور.

وقال "العيادة"؛ عقب لقائه وفداً من هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية: "تعمل الوزارة على إطلاق معرض للتمور السعودية في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، مبيناً أن الإحصاءات تشير إلى أن 19 دولة تتنافس في التصدير لأستراليا، حيث استوردت خلال عام 2018 أكثر من 8000 طن من التمور، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 450 مليون ريال.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أن جودة التمور المحلية تؤهل المملكة لأن تكون في أعلى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
02:43 PM

"البيئة" تستكمل إجراءات تصدير التمور السعودية إلى أستراليا

من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن الوزارة استكملت الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى أستراليا، حيث أنهت المملكة كل ما يتعلق بالصحة النباتية وإجراءات النقل والتخزين؛ تمهيداً لتصدير التمور المحلية، عادّاً السوق الأسترالية من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمور.

وقال "العيادة"؛ عقب لقائه وفداً من هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية: "تعمل الوزارة على إطلاق معرض للتمور السعودية في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، مبيناً أن الإحصاءات تشير إلى أن 19 دولة تتنافس في التصدير لأستراليا، حيث استوردت خلال عام 2018 أكثر من 8000 طن من التمور، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 450 مليون ريال.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أن جودة التمور المحلية تؤهل المملكة لأن تكون في أعلى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم.

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