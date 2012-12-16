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"سباهي" يؤهل 70 مُقيّماً لمنشآت مجمعات العيادات الخاصة

لضبط جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في أنحاء المملكة

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل مُقيّمي المنشآت الصحية، بحضور المدير العام الدكتور سالم الوهابي.

وستؤهل الدفعة الأولى 70 مُقيّمًا معتمدًا، تليها عدة دفعات تقوم بدورها في الزيارات التقييمية الميدانية من أجل ضبط جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "سباهي" يوسف المطيري أن البرنامج التدريبي يشمل تأهيل 70 مُقيّمَا، بإشراف 12 مدربًا، وحضور 16 متحدثًا، مبيًنا أن الترشح للبرنامج يمر بعدة مراحل، ويعتمد إقامة البرنامج بالدرجة الأولى على حاجة المركز للتخصصات والشواغر.

وكشف أن طريق التسجيل في البرنامج عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني (cbahi.gov.sa)، وتحميل السيرة الذاتية، ليتم مراجعة جميع ملفات المتقدمين وتصنيف المرشحين المؤهلين، ثم ترفع للجنة مختصة بالمُقيّمين للخروج بقائمة نهائية، ثم تعقد المقابلات الشخصية للمجموعة المرشحة للدخول في البرنامج التدريبي الخاص للمقيمين، علمًا بأن إقامة البرنامج التدريبي وتوقيته تعتمد على حاجة سباهي لأعداد كافية من المقيمين المعتمدين.

‏وبيّن أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، عبارة عن شقين نظري وعملي لعدة أيام، يخضع بعدها المرشح إلى تدريب ميداني، وفي حال اجتيازه يمنح شهادة "مقيم معتمد" بعد مراجعة لجنة خاصة لشؤون المقيمين.

يشار إلى أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، هو الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقييم أكثر من 17 ألف منشأة طبية حكومية وخاصة تنتشر في جميع أنحاء المملكة لتشكل أكبر سوق صحي في الشرق الأوسط.

ويقوم سباهي بالتقييم الميداني لجميع المرافق الطبية، كالمستشفيات، والمختبرات وبنوك الدم، والمستوصفات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأورام والقلب والسكري، ولديه أكثر من 21 برنامج اعتماد، وما يزيد عن 400 مُقيّم يستعين بهم سباهي لتقييم التزام المرافق الطبية بمعايير واشتراطات المركز المتعلقة بمكافحة العدوى، والسلامة الدوائية، ونقل الدم الآمن، وسلامة العمليات الجراحية والتخدير، ومؤهلات الطواقم الطبية والتمريضية وغير ذلك الكثير.

ويُعد سباهي واحدًا من عشرين هيئة اعتماد فقط حول العالم، نالت الاعتراف الدولي من قبل الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، مما يعني أن معاييره وطريقته في التقييم متوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سباهي" يؤهل 70 مُقيّماً لمنشآت مجمعات العيادات الخاصة
سبق

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل مُقيّمي المنشآت الصحية، بحضور المدير العام الدكتور سالم الوهابي.

وستؤهل الدفعة الأولى 70 مُقيّمًا معتمدًا، تليها عدة دفعات تقوم بدورها في الزيارات التقييمية الميدانية من أجل ضبط جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "سباهي" يوسف المطيري أن البرنامج التدريبي يشمل تأهيل 70 مُقيّمَا، بإشراف 12 مدربًا، وحضور 16 متحدثًا، مبيًنا أن الترشح للبرنامج يمر بعدة مراحل، ويعتمد إقامة البرنامج بالدرجة الأولى على حاجة المركز للتخصصات والشواغر.

وكشف أن طريق التسجيل في البرنامج عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني (cbahi.gov.sa)، وتحميل السيرة الذاتية، ليتم مراجعة جميع ملفات المتقدمين وتصنيف المرشحين المؤهلين، ثم ترفع للجنة مختصة بالمُقيّمين للخروج بقائمة نهائية، ثم تعقد المقابلات الشخصية للمجموعة المرشحة للدخول في البرنامج التدريبي الخاص للمقيمين، علمًا بأن إقامة البرنامج التدريبي وتوقيته تعتمد على حاجة سباهي لأعداد كافية من المقيمين المعتمدين.

‏وبيّن أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، عبارة عن شقين نظري وعملي لعدة أيام، يخضع بعدها المرشح إلى تدريب ميداني، وفي حال اجتيازه يمنح شهادة "مقيم معتمد" بعد مراجعة لجنة خاصة لشؤون المقيمين.

يشار إلى أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، هو الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقييم أكثر من 17 ألف منشأة طبية حكومية وخاصة تنتشر في جميع أنحاء المملكة لتشكل أكبر سوق صحي في الشرق الأوسط.

ويقوم سباهي بالتقييم الميداني لجميع المرافق الطبية، كالمستشفيات، والمختبرات وبنوك الدم، والمستوصفات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأورام والقلب والسكري، ولديه أكثر من 21 برنامج اعتماد، وما يزيد عن 400 مُقيّم يستعين بهم سباهي لتقييم التزام المرافق الطبية بمعايير واشتراطات المركز المتعلقة بمكافحة العدوى، والسلامة الدوائية، ونقل الدم الآمن، وسلامة العمليات الجراحية والتخدير، ومؤهلات الطواقم الطبية والتمريضية وغير ذلك الكثير.

ويُعد سباهي واحدًا من عشرين هيئة اعتماد فقط حول العالم، نالت الاعتراف الدولي من قبل الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، مما يعني أن معاييره وطريقته في التقييم متوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
04:43 PM

"سباهي" يؤهل 70 مُقيّماً لمنشآت مجمعات العيادات الخاصة

لضبط جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في أنحاء المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل مُقيّمي المنشآت الصحية، بحضور المدير العام الدكتور سالم الوهابي.

وستؤهل الدفعة الأولى 70 مُقيّمًا معتمدًا، تليها عدة دفعات تقوم بدورها في الزيارات التقييمية الميدانية من أجل ضبط جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "سباهي" يوسف المطيري أن البرنامج التدريبي يشمل تأهيل 70 مُقيّمَا، بإشراف 12 مدربًا، وحضور 16 متحدثًا، مبيًنا أن الترشح للبرنامج يمر بعدة مراحل، ويعتمد إقامة البرنامج بالدرجة الأولى على حاجة المركز للتخصصات والشواغر.

وكشف أن طريق التسجيل في البرنامج عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني (cbahi.gov.sa)، وتحميل السيرة الذاتية، ليتم مراجعة جميع ملفات المتقدمين وتصنيف المرشحين المؤهلين، ثم ترفع للجنة مختصة بالمُقيّمين للخروج بقائمة نهائية، ثم تعقد المقابلات الشخصية للمجموعة المرشحة للدخول في البرنامج التدريبي الخاص للمقيمين، علمًا بأن إقامة البرنامج التدريبي وتوقيته تعتمد على حاجة سباهي لأعداد كافية من المقيمين المعتمدين.

‏وبيّن أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، عبارة عن شقين نظري وعملي لعدة أيام، يخضع بعدها المرشح إلى تدريب ميداني، وفي حال اجتيازه يمنح شهادة "مقيم معتمد" بعد مراجعة لجنة خاصة لشؤون المقيمين.

يشار إلى أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، هو الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقييم أكثر من 17 ألف منشأة طبية حكومية وخاصة تنتشر في جميع أنحاء المملكة لتشكل أكبر سوق صحي في الشرق الأوسط.

ويقوم سباهي بالتقييم الميداني لجميع المرافق الطبية، كالمستشفيات، والمختبرات وبنوك الدم، والمستوصفات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأورام والقلب والسكري، ولديه أكثر من 21 برنامج اعتماد، وما يزيد عن 400 مُقيّم يستعين بهم سباهي لتقييم التزام المرافق الطبية بمعايير واشتراطات المركز المتعلقة بمكافحة العدوى، والسلامة الدوائية، ونقل الدم الآمن، وسلامة العمليات الجراحية والتخدير، ومؤهلات الطواقم الطبية والتمريضية وغير ذلك الكثير.

ويُعد سباهي واحدًا من عشرين هيئة اعتماد فقط حول العالم، نالت الاعتراف الدولي من قبل الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، مما يعني أن معاييره وطريقته في التقييم متوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية.

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