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5 تنبيهات متقدمة تبشّر بثلاثاء ماطر في 5 مناطق بينها الرياض

مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، 5 تنبيهات متقدمة لحالات ماطرة تشمل 5 مناطق، وتستمر لأوقات متفاوتة على مدار اليوم الثلاثاء، وتصحبها رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية.

الرياض

تنبيه متقدم وتحديث لفترة الإنذار، وذلك لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك في حالة تتواصل للثالثة عصر اليوم، وتشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها العاصمة الرياض.

حائل

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الخامسة عصر اليوم، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

الشرقية

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الرابعة عصر اليوم بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق والحفر ورأس تنورة وقرية العليا.

عسير

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الثامنة عصر اليوم بمدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير.

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5 تنبيهات متقدمة تبشّر بثلاثاء ماطر في 5 مناطق بينها الرياض
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، 5 تنبيهات متقدمة لحالات ماطرة تشمل 5 مناطق، وتستمر لأوقات متفاوتة على مدار اليوم الثلاثاء، وتصحبها رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية.

الرياض

تنبيه متقدم وتحديث لفترة الإنذار، وذلك لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك في حالة تتواصل للثالثة عصر اليوم، وتشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها العاصمة الرياض.

حائل

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الخامسة عصر اليوم، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

الشرقية

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الرابعة عصر اليوم بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق والحفر ورأس تنورة وقرية العليا.

عسير

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الثامنة عصر اليوم بمدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
10:00 AM

5 تنبيهات متقدمة تبشّر بثلاثاء ماطر في 5 مناطق بينها الرياض

مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، 5 تنبيهات متقدمة لحالات ماطرة تشمل 5 مناطق، وتستمر لأوقات متفاوتة على مدار اليوم الثلاثاء، وتصحبها رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية.

الرياض

تنبيه متقدم وتحديث لفترة الإنذار، وذلك لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك في حالة تتواصل للثالثة عصر اليوم، وتشمل معظم محافظات المنطقة بما فيها العاصمة الرياض.

حائل

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الخامسة عصر اليوم، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

الشرقية

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الرابعة عصر اليوم بالأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق والحفر ورأس تنورة وقرية العليا.

عسير

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية حتى الثامنة عصر اليوم بمدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير.

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