#التأمينات_الاجتماعية تواصل رسائلها التوعوية: هذا ما يستحقه الأبناء بعد وفاة المشترك

قالت: يجمع أفراد العائلة بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل 3 آلاف ريال

واصلت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، رسائلها التوعوية وقالت اليوم: إنه في حال وفاة المشترك والمشتركة يحق لأبنائهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم وفق ضوابط النظام.

وأوضحت في تغريدة أخرى على حسابها في "تويتر" اليوم: يجمع أفراد العائلة - عدا الأرملة - بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً الحصول على المعاش.