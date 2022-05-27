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#التأمينات_الاجتماعية تواصل رسائلها التوعوية: هذا ما يستحقه الأبناء بعد وفاة المشترك

قالت: يجمع أفراد العائلة بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل 3 آلاف ريال

واصلت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، رسائلها التوعوية وقالت اليوم: إنه في حال وفاة المشترك والمشتركة يحق لأبنائهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم وفق ضوابط النظام.

وأوضحت في تغريدة أخرى على حسابها في "تويتر" اليوم: يجمع أفراد العائلة - عدا الأرملة - بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً الحصول على المعاش.

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#التأمينات_الاجتماعية تواصل رسائلها التوعوية: هذا ما يستحقه الأبناء بعد وفاة المشترك
سبق

واصلت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، رسائلها التوعوية وقالت اليوم: إنه في حال وفاة المشترك والمشتركة يحق لأبنائهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم وفق ضوابط النظام.

وأوضحت في تغريدة أخرى على حسابها في "تويتر" اليوم: يجمع أفراد العائلة - عدا الأرملة - بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً الحصول على المعاش.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:43 PM

#التأمينات_الاجتماعية تواصل رسائلها التوعوية: هذا ما يستحقه الأبناء بعد وفاة المشترك

قالت: يجمع أفراد العائلة بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل 3 آلاف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,379

واصلت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، رسائلها التوعوية وقالت اليوم: إنه في حال وفاة المشترك والمشتركة يحق لأبنائهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم وفق ضوابط النظام.

وأوضحت في تغريدة أخرى على حسابها في "تويتر" اليوم: يجمع أفراد العائلة - عدا الأرملة - بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً الحصول على المعاش.

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200 مليون

26 ديسمبر
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