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فيديو رعب "كورونا".. قال: "أنا قادم من ووهان" فانقلبت الطائرة رأساً على عقب

هبوط اضطراري وتوقيف في المطار

أجبر موسيقي هاوٍ طائرة ركاب على العودة من حيث أقلعت، والهبوط بشكل اضطراري، بعد ما أعلن "مزحة كورونا" على الملأ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الطائرة الكندية أقلعت من مطار تورنتو إلى جامايكا، وعلى متنها 243 راكباً قبل أيام.

وبينما كانت الطائرة محلقةً فوق السحاب، خرج الشاب الموسيقي جيمس بوتوك (28 عاماً)، من مقعده، وقال بصوت مرتفع: "انتباه من فضلكم. لقد عدت للتو من مدينة ووهان. عاصمة فيروس كورونا".

وأضاف: "أشعر بأنني لست على ما يرام.. شكراً لكم". وكان يرتدي كمامة وقفازات.

وما أن قال هذه الكلمات حتى دبّ الذعر بين ركاب الطائرة، ولم يفلح توضيحه أن الأمر "محض مزحة" في التخفيف من روع الركاب.

واضطر قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والعودة إلى مطار تورنتو للهبوط الاضطراري هناك، رغم أنها كانت قد قطعت نحو نصف المسافة.

ولدى هبوط الطائرة، ألقت السلطات الكندية القبض على "بوتوك"، ووجهت إليه تهمة إلحاق الأذى بعد أن أجبر الطائرة على تغيير مسارها، وبالتالي إلغائها.

وفي وقت لاحق، قال في تصريحات صحفية لشبكة "سيتي نيوز" الكندية، إنه أراد أن يحصل على "فيديو يحقق مشاهدات كبيرة" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعندما سألته المذيعة: الآن وقد حصلت على المشاهدات والمتابعات، هل كانت تستحق ما حدث؟ ردّ قائلاً: "لا"، وأبدى أسفه.

طائرة ركاب فيروس كورونا الجديد

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فيديو رعب "كورونا".. قال: "أنا قادم من ووهان" فانقلبت الطائرة رأساً على عقب
سبق

أجبر موسيقي هاوٍ طائرة ركاب على العودة من حيث أقلعت، والهبوط بشكل اضطراري، بعد ما أعلن "مزحة كورونا" على الملأ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الطائرة الكندية أقلعت من مطار تورنتو إلى جامايكا، وعلى متنها 243 راكباً قبل أيام.

وبينما كانت الطائرة محلقةً فوق السحاب، خرج الشاب الموسيقي جيمس بوتوك (28 عاماً)، من مقعده، وقال بصوت مرتفع: "انتباه من فضلكم. لقد عدت للتو من مدينة ووهان. عاصمة فيروس كورونا".

وأضاف: "أشعر بأنني لست على ما يرام.. شكراً لكم". وكان يرتدي كمامة وقفازات.

وما أن قال هذه الكلمات حتى دبّ الذعر بين ركاب الطائرة، ولم يفلح توضيحه أن الأمر "محض مزحة" في التخفيف من روع الركاب.

واضطر قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والعودة إلى مطار تورنتو للهبوط الاضطراري هناك، رغم أنها كانت قد قطعت نحو نصف المسافة.

ولدى هبوط الطائرة، ألقت السلطات الكندية القبض على "بوتوك"، ووجهت إليه تهمة إلحاق الأذى بعد أن أجبر الطائرة على تغيير مسارها، وبالتالي إلغائها.

وفي وقت لاحق، قال في تصريحات صحفية لشبكة "سيتي نيوز" الكندية، إنه أراد أن يحصل على "فيديو يحقق مشاهدات كبيرة" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعندما سألته المذيعة: الآن وقد حصلت على المشاهدات والمتابعات، هل كانت تستحق ما حدث؟ ردّ قائلاً: "لا"، وأبدى أسفه.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
03:00 PM

فيديو رعب "كورونا".. قال: "أنا قادم من ووهان" فانقلبت الطائرة رأساً على عقب

هبوط اضطراري وتوقيف في المطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجبر موسيقي هاوٍ طائرة ركاب على العودة من حيث أقلعت، والهبوط بشكل اضطراري، بعد ما أعلن "مزحة كورونا" على الملأ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الطائرة الكندية أقلعت من مطار تورنتو إلى جامايكا، وعلى متنها 243 راكباً قبل أيام.

وبينما كانت الطائرة محلقةً فوق السحاب، خرج الشاب الموسيقي جيمس بوتوك (28 عاماً)، من مقعده، وقال بصوت مرتفع: "انتباه من فضلكم. لقد عدت للتو من مدينة ووهان. عاصمة فيروس كورونا".

وأضاف: "أشعر بأنني لست على ما يرام.. شكراً لكم". وكان يرتدي كمامة وقفازات.

وما أن قال هذه الكلمات حتى دبّ الذعر بين ركاب الطائرة، ولم يفلح توضيحه أن الأمر "محض مزحة" في التخفيف من روع الركاب.

واضطر قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والعودة إلى مطار تورنتو للهبوط الاضطراري هناك، رغم أنها كانت قد قطعت نحو نصف المسافة.

ولدى هبوط الطائرة، ألقت السلطات الكندية القبض على "بوتوك"، ووجهت إليه تهمة إلحاق الأذى بعد أن أجبر الطائرة على تغيير مسارها، وبالتالي إلغائها.

وفي وقت لاحق، قال في تصريحات صحفية لشبكة "سيتي نيوز" الكندية، إنه أراد أن يحصل على "فيديو يحقق مشاهدات كبيرة" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعندما سألته المذيعة: الآن وقد حصلت على المشاهدات والمتابعات، هل كانت تستحق ما حدث؟ ردّ قائلاً: "لا"، وأبدى أسفه.

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