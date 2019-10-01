أسعار النفط تتراجع وأكبر نزول فصلي لـ"برنت" منذ الهجوم على أرامكو

بفعل بواعث القلق من تصاعد حرب التجارة الأمريكية الصينية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل انحسار المخاوف من نقص المعروض ونشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط بعد هجمات 14 سبتمبر على أرامكو السعودية، لكن خام القياس العالمي برنت تكبد أكبر خسارة فصلية له هذا العام بفعل بواعث القلق من تصاعد حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وتفصيلاً، تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولار للبرميل، منخفضة 1.13 دولار بما يعادل 1.8 بالمائة. ونزلت عقود الخام الأمريكي 1.84 دولار أو 3.3 بالمائة إلى 54.07 دولار، حسب رويترز.

وزاد برنت 0.6 بالمائة في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.9 بالمائة في سبتمبر بعد شهر متقلب قفزت الأسعار خلاله نحو 20 بالمائة إثر الهجمات التي قلصت إنتاج السعودية إلى النصف، لكنها عادت وفقدت كل تلك المكاسب تقريبًا مع استرجاع الإنتاج سريعًا.

وعلى مدار ربع السنة، تراجع برنت 8.7 بالمائة في أسوأ انخفاض فصلي منذ الربع الرابع من 2018 عندما هبطت الأسعار 35 بالمائة.

ونزل غرب تكساس 7.5 بالمائة في الربع الثالث، مع تأثر نمو الطلب على النفط من جراء المخاوف من أن تكون حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد هوت بالنمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني تحسنًا طفيفًا هذا الشهر، مرتفعًا من 49.5 في أغسطس إلى 49.8 في سبتمبر ، لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق، وفقًا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وحذرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من عدم استقرار في الأسواق العالمية في حالة حدوث أي ”فك ارتباط“ بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ندرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.

وقال كايل كوبر، محلل سوق النفط لدى آي.ايه.اف الاستشارية، ”الولايات المتحدة والصين مازالتا بعيدتين عن اتفاق من أي نوع. مبعث القلق هو أن يتلاشى الطلب على النفط “.

وقال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية خلال مؤتمر في الإمارات اليوم إن الشركة عادت الأسبوع الماضي بالطاقة الإنتاجية إلى مستوى ما قبل الهجمات التي استهدفت منشأتين لها.

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أن طاقة إنتاج أرامكو من النفط عادت إلى 11.3 مليون برميل يوميًا بعد أن أوقف الهجوم 5.7 مليون برميل يوميًا من إنتاج المملكة.

وقال مسؤولون سعوديون إن أرامكو ستصل إلى طاقة قدرها 12 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.

وقال أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، ”عودة (معروض) النفط السعودي الأسرع كثيرًا من المتوقع مع دخولنا موسم صيانة المصافي“ تضغط على الأسعار.