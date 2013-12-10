"أمانة الشرقية": نفق طريق الملك فهد بالدمام سليم.. والكاميرات تكشف المستور

أغلق للصيانة قبل 5 سنوات.. والأمين أكد جاهزيته 100٪

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انسيابية الحركة المرورية في أنفاق حاضرة الدمام، وعمل مضخات الأنفاق بشكل كامل لتفادي أي تجمع لمياه الأمطار داخل الأنفاق، إلا أن الواقع والحقيقة كشفت غير ذلك، فقذ أغلقت الجهات المعنية نفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف بمدينة الدمام، بسبب تجمع مياه الأمطار وتحويل المركبات إلى طريق الظهران الجبيل.

فيما لا زالت معاناة المارين عبر نفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف منذ عدة سنوات في موسم الأمطار، حيث يتعرض للإغلاقات المتكررة في موسم الأمطار، ورغم محاولات أمانة المنطقة الشرقية إيجاد حلول له، إلا أنها عجزت عن ذلك.

الكثير من قائدي المركبات وثقوا هذه الأزمة الحالية التي يمر بها نفق طريق الملك فهد، مطالبين الأمانة بالشفافية والمصداقية مع المواطنين، وإيضاح سبب عدم إيجاد حل لهذا النفق من سنوات.

أمانة المنطقة الشرقية أكدت في تصريح سابق لـ"سبق" أن سبب إغلاق نفق طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف كان نتيجة نزول مياه الحارات القريبة من النفق، وبالتالي تجمعت مياه الأمطار داخل النفق، وقامت الأمانة بإغلاق النفق احترازيًا لحين سحب تجمع المياه من داخله.

وأكدت حينها أن الأمانة مستنفرة بكافة جهودها، ومحطات تصريف مياه الأمطار تعمل بكامل طاقاتها البالغ عددها 52 محطة، منها9 محطات ضخ للأنفاق، و43 محطة تصريف مياه الأمطار، بطاقة استيعابية بلغت 420 ألف متر مكعب في الساعة.

وفي عام 1437هـ، أكد أمين المنطقة الشرقية، فهد بن محمد الجبير، افتتاح نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، المتقاطع مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك بعد إغلاقه قبل فترة لإجراء أعمال الصيانة، واطلع مع عدد من المسؤولين على تصليح الأخطاء بعد إغلاقه.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية حينها إن المقاول المكلف بأعمال الصيانة اجتهد على مدار الـ 24 ساعة، لضمان الانتهاء من أعمال الصيانة وفق الجدول الزمني المحدّد له.

وتابعت: أن "نسبة إنجاز الأعمال في المشروع 100% من أعمال الصيانة التي أُجريت في النفق، وقد أنهى المقاول جميع أعمال الصيانة المجدولة".

ويتساءل مواطنون متى سينتهي كابوس نفق طرق الملك فهد تقاطع طريق الأمير نايف؟ ومن المسؤول عنه؟