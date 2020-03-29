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مركز مكافحة الأمراض الليبي يعلن 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 8 إصابات مؤكدة.

وأوضح المركز في بيان، أن المختبر الرجعي للمركز استلم 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة التي جرى اكتشافها أمس بمدينة مصراتة.

وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن 5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية ثبت خلوها من الوباء.

فيروس كورونا الجديد

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مركز مكافحة الأمراض الليبي يعلن 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 8 إصابات مؤكدة.

وأوضح المركز في بيان، أن المختبر الرجعي للمركز استلم 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة التي جرى اكتشافها أمس بمدينة مصراتة.

وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن 5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية ثبت خلوها من الوباء.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:15 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:30 AM

مركز مكافحة الأمراض الليبي يعلن 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 8 إصابات مؤكدة.

وأوضح المركز في بيان، أن المختبر الرجعي للمركز استلم 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة التي جرى اكتشافها أمس بمدينة مصراتة.

وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن 5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية ثبت خلوها من الوباء.

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