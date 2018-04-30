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"مدني طبرجل" ينتشل طفلاً سقط في "خزان صرف" تحت الإنشاء

حث المواطنين والمقيمين على متابعة أطفالهم وإبعادهم عن مكامن الخطر

أنقذ مدني طبرجل طفلاً إثر سقوطه في خزان صرف صحي تحت الإنشاء، وهو بصحة جيدة حالياً.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: "تبلغنا في تمام الساعة (١٩:٠٠) من يوم الاثنين الموافق ١٤-٨-١٤٣٩هـ عن حادث سقوط طفل في خزان صرف صحي تحت الإنشاء بحي العزيزية".

وأوضح أنه "على الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر حوالي (٥) سنوات في الجزء الفاصل بين سُور خزان صرف صحي تحت الإنشاء والعازل الترابي".

وأشار إلى أنه تم إخراج الطفل من قبل الدفاع المدني وهو بصحة جيدة لله الحمد.

وحث الدفاع المدني المواطنين والمقيمين على متابعة أطفالهم والحرص على إبعادهم عن مكامن الخطر المختلفة مع تمنياته بالسلامة للجميع.

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"مدني طبرجل" ينتشل طفلاً سقط في "خزان صرف" تحت الإنشاء
سبق

أنقذ مدني طبرجل طفلاً إثر سقوطه في خزان صرف صحي تحت الإنشاء، وهو بصحة جيدة حالياً.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: "تبلغنا في تمام الساعة (١٩:٠٠) من يوم الاثنين الموافق ١٤-٨-١٤٣٩هـ عن حادث سقوط طفل في خزان صرف صحي تحت الإنشاء بحي العزيزية".

وأوضح أنه "على الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر حوالي (٥) سنوات في الجزء الفاصل بين سُور خزان صرف صحي تحت الإنشاء والعازل الترابي".

وأشار إلى أنه تم إخراج الطفل من قبل الدفاع المدني وهو بصحة جيدة لله الحمد.

وحث الدفاع المدني المواطنين والمقيمين على متابعة أطفالهم والحرص على إبعادهم عن مكامن الخطر المختلفة مع تمنياته بالسلامة للجميع.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:36 PM

"مدني طبرجل" ينتشل طفلاً سقط في "خزان صرف" تحت الإنشاء

حث المواطنين والمقيمين على متابعة أطفالهم وإبعادهم عن مكامن الخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - طبرجل
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أنقذ مدني طبرجل طفلاً إثر سقوطه في خزان صرف صحي تحت الإنشاء، وهو بصحة جيدة حالياً.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: "تبلغنا في تمام الساعة (١٩:٠٠) من يوم الاثنين الموافق ١٤-٨-١٤٣٩هـ عن حادث سقوط طفل في خزان صرف صحي تحت الإنشاء بحي العزيزية".

وأوضح أنه "على الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر حوالي (٥) سنوات في الجزء الفاصل بين سُور خزان صرف صحي تحت الإنشاء والعازل الترابي".

وأشار إلى أنه تم إخراج الطفل من قبل الدفاع المدني وهو بصحة جيدة لله الحمد.

وحث الدفاع المدني المواطنين والمقيمين على متابعة أطفالهم والحرص على إبعادهم عن مكامن الخطر المختلفة مع تمنياته بالسلامة للجميع.

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