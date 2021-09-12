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الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا

تمولها قطر ويستفيد منها 100 ألف مستفيد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم "الأحد"، أن المنظمة الدولية ستبدأ غدًا توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر.

وأوضح "وينسلاند" أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن نحو 100 ألف مستفيد سيبدؤون في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين "حماس" وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو "أيار" أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولها إلى "حماس"، وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا
سبق

أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم "الأحد"، أن المنظمة الدولية ستبدأ غدًا توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر.

وأوضح "وينسلاند" أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن نحو 100 ألف مستفيد سيبدؤون في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين "حماس" وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو "أيار" أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولها إلى "حماس"، وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
06:54 PM

الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا

تمولها قطر ويستفيد منها 100 ألف مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم "الأحد"، أن المنظمة الدولية ستبدأ غدًا توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر.

وأوضح "وينسلاند" أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن نحو 100 ألف مستفيد سيبدؤون في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين "حماس" وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو "أيار" أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولها إلى "حماس"، وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.

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