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برعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تفتح باب التسجيل

في دورتها الرابعة.. وتعدّ الأولى في الاحتفاء بإنجازات المرأة السعودية

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الرابعة، والتي تُعد أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة وتسليط الضوء عليها.

وتركز الجائزة على ست مجالات هي: مجال العلوم الصحية وموضوعه: صحة المرأة، والعلوم الطبيعية وموضوعه: الطاقة والطاقة المتجددة، والدراسات الإنسانية وموضوعه: دراسات علمية أبرزت الهوية المحلية والتراث الوطني، والأعمال الفنية وموضوعه: الخط العربي، والأعمال الاجتماعية وموضوعه: الأوقاف النسائية، بالإضافة إلى مجال المشاريع الاقتصادية وموضوعه: مشاريع ريادية ساهمت في دعم السياحة الداخلية.

وأكّدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، رئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أنّ الدعم اللامحدود الذي تتلقاه المرأة السعودية من القيادة الرشيدة يأتي من الإيمان بقدرات المرأة وإمكاناتها والثقة بنجاحها في الإسهام مع شريكها الرجل بتحقيق الخطط التنموية وفق رؤية المملكة2030، بينما يمثل التكريم والاحتفاء بإنجازاتها المتميزة ودعم مشاركتها النوعية في التنمية المستدامة، شاهدًا حيًا على الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي الهادفة إلى دعم حضور وتميّز المرأة محلياً وعالمياً.

وبينت الدكتورة إيناس العيسى أنّ جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تُعد منصة شاهدة على قصص نجاح المرأة السعودية في جميع الميادين، ومحفزة للأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.

يُشار إلى أن جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، تعكس فلسفة حديثة لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، وتُعد من أبرز المبادرات التي تقام سنويًا احتفاءً بالمميزات في شتى المجالات.

جدير بالذكر أنّ الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، يستمر حتى 15 من يناير 2022، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة أو عن طريق الأفراد.

ودعت أمانة الجائزة للتسجيل في الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://nourahprize.pnu.edu.sa/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تفتح باب التسجيل
سبق

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الرابعة، والتي تُعد أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة وتسليط الضوء عليها.

وتركز الجائزة على ست مجالات هي: مجال العلوم الصحية وموضوعه: صحة المرأة، والعلوم الطبيعية وموضوعه: الطاقة والطاقة المتجددة، والدراسات الإنسانية وموضوعه: دراسات علمية أبرزت الهوية المحلية والتراث الوطني، والأعمال الفنية وموضوعه: الخط العربي، والأعمال الاجتماعية وموضوعه: الأوقاف النسائية، بالإضافة إلى مجال المشاريع الاقتصادية وموضوعه: مشاريع ريادية ساهمت في دعم السياحة الداخلية.

وأكّدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، رئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أنّ الدعم اللامحدود الذي تتلقاه المرأة السعودية من القيادة الرشيدة يأتي من الإيمان بقدرات المرأة وإمكاناتها والثقة بنجاحها في الإسهام مع شريكها الرجل بتحقيق الخطط التنموية وفق رؤية المملكة2030، بينما يمثل التكريم والاحتفاء بإنجازاتها المتميزة ودعم مشاركتها النوعية في التنمية المستدامة، شاهدًا حيًا على الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي الهادفة إلى دعم حضور وتميّز المرأة محلياً وعالمياً.

وبينت الدكتورة إيناس العيسى أنّ جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تُعد منصة شاهدة على قصص نجاح المرأة السعودية في جميع الميادين، ومحفزة للأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.

يُشار إلى أن جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، تعكس فلسفة حديثة لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، وتُعد من أبرز المبادرات التي تقام سنويًا احتفاءً بالمميزات في شتى المجالات.

جدير بالذكر أنّ الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، يستمر حتى 15 من يناير 2022، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة أو عن طريق الأفراد.

ودعت أمانة الجائزة للتسجيل في الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://nourahprize.pnu.edu.sa/.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:47 PM

برعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تفتح باب التسجيل

في دورتها الرابعة.. وتعدّ الأولى في الاحتفاء بإنجازات المرأة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الرابعة، والتي تُعد أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة وتسليط الضوء عليها.

وتركز الجائزة على ست مجالات هي: مجال العلوم الصحية وموضوعه: صحة المرأة، والعلوم الطبيعية وموضوعه: الطاقة والطاقة المتجددة، والدراسات الإنسانية وموضوعه: دراسات علمية أبرزت الهوية المحلية والتراث الوطني، والأعمال الفنية وموضوعه: الخط العربي، والأعمال الاجتماعية وموضوعه: الأوقاف النسائية، بالإضافة إلى مجال المشاريع الاقتصادية وموضوعه: مشاريع ريادية ساهمت في دعم السياحة الداخلية.

وأكّدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، رئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أنّ الدعم اللامحدود الذي تتلقاه المرأة السعودية من القيادة الرشيدة يأتي من الإيمان بقدرات المرأة وإمكاناتها والثقة بنجاحها في الإسهام مع شريكها الرجل بتحقيق الخطط التنموية وفق رؤية المملكة2030، بينما يمثل التكريم والاحتفاء بإنجازاتها المتميزة ودعم مشاركتها النوعية في التنمية المستدامة، شاهدًا حيًا على الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي الهادفة إلى دعم حضور وتميّز المرأة محلياً وعالمياً.

وبينت الدكتورة إيناس العيسى أنّ جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تُعد منصة شاهدة على قصص نجاح المرأة السعودية في جميع الميادين، ومحفزة للأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.

يُشار إلى أن جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، تعكس فلسفة حديثة لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، وتُعد من أبرز المبادرات التي تقام سنويًا احتفاءً بالمميزات في شتى المجالات.

جدير بالذكر أنّ الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، يستمر حتى 15 من يناير 2022، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة أو عن طريق الأفراد.

ودعت أمانة الجائزة للتسجيل في الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://nourahprize.pnu.edu.sa/.

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