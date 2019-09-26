النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات" تحقّق المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي بمعدل 88.44%

القصبي: إنجاز يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الهيئة للكادر البشري لتوفير بيئة آمنة

حقّقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الحفل الذي أقامته هذا اليوم برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ونجحت المواصفات السعودية في تحقيق أعلى نسبة للارتباط الوظيفي بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة بنسبة وصلت إلى 88.44%، كما تفوقت في الارتباط الوظيفي عن القطاع الحكومي بالمملكة بمعدل 13 نقطة، والقطاع الحكومي الدولي بمعدل 10 نقاط، فيما أشارت النتائج إلى تفوقها على القطاع الخاص بالمملكة بمعدل 8 نقاط.

من جانبه، أعرب محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للكادر البشري، ضمن خطواتها المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، مشيداً بجهود منسوبي الهيئة التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني، مؤكداً أن تحقيق تلك النتائج يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي دعمت ومكنت الجميع للوصول إلى التألق والريادة التي تليق بالمملكة الغالية ضمن رؤيتها 2030.

يُذكر أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي هو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات" تحقّق المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي بمعدل 88.44%
سبق

حقّقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الحفل الذي أقامته هذا اليوم برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ونجحت المواصفات السعودية في تحقيق أعلى نسبة للارتباط الوظيفي بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة بنسبة وصلت إلى 88.44%، كما تفوقت في الارتباط الوظيفي عن القطاع الحكومي بالمملكة بمعدل 13 نقطة، والقطاع الحكومي الدولي بمعدل 10 نقاط، فيما أشارت النتائج إلى تفوقها على القطاع الخاص بالمملكة بمعدل 8 نقاط.

من جانبه، أعرب محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للكادر البشري، ضمن خطواتها المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، مشيداً بجهود منسوبي الهيئة التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني، مؤكداً أن تحقيق تلك النتائج يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي دعمت ومكنت الجميع للوصول إلى التألق والريادة التي تليق بالمملكة الغالية ضمن رؤيتها 2030.

يُذكر أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي هو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
01:34 PM

"المواصفات" تحقّق المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي بمعدل 88.44%

القصبي: إنجاز يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الهيئة للكادر البشري لتوفير بيئة آمنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
221

حقّقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الحفل الذي أقامته هذا اليوم برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ونجحت المواصفات السعودية في تحقيق أعلى نسبة للارتباط الوظيفي بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة بنسبة وصلت إلى 88.44%، كما تفوقت في الارتباط الوظيفي عن القطاع الحكومي بالمملكة بمعدل 13 نقطة، والقطاع الحكومي الدولي بمعدل 10 نقاط، فيما أشارت النتائج إلى تفوقها على القطاع الخاص بالمملكة بمعدل 8 نقاط.

من جانبه، أعرب محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للكادر البشري، ضمن خطواتها المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، مشيداً بجهود منسوبي الهيئة التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني، مؤكداً أن تحقيق تلك النتائج يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي دعمت ومكنت الجميع للوصول إلى التألق والريادة التي تليق بالمملكة الغالية ضمن رؤيتها 2030.

يُذكر أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي هو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,947
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,743
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة