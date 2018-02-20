شرطة الجوف تواصل حملاتها لتعقب وضبط مخالفي الأنظمة

بمشاركة "المرور ودوريات الأمن" في إطار الخطة الشاملة

تواصل شرطة منطقة الجوف حملاتها في إطار الخطة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظامي العمل والإقامة، وأمن الحدود بمدينة سكاكا والمحافظات والمراكز المحيطة بها.

وتنفذ الحملات بمشاركة الشرطة على مستوى المنطقة ، وإدارة المرور، وإدارة دوريات الأمن.

وقد بدأت الحملة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء وانتهت في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم، وأسفرت عن ضبط مجموعة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل وتحرير مجموعة من المخالفات المرورية والجنائية والبلدية.

وأكدت شرطة منطقة الجوف انها ستواصل حملاتها الميدانية بشكل متواصل، ولن تتهاون في ضبط المخالفين والمتسترين.