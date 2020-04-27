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"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي 1482 حالة والعدد الكلي للمتعافين 1218

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات.

وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات.

وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:50 PM

البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي 1482 حالة والعدد الكلي للمتعافين 1218

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات.

وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج.

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