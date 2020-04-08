النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. والإجمالي يرتفع إلى 2932

الرئيس المصري يحذر القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين

خلال تفقّده استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين "بالشكل الكبير الذي أعلن عنه بعض رجال الأعمال"، بالإضافة إلى تسريح عدد من العاملين.

وقال الرئيس المصري في كلمة له وفق ما نقلته "روسيا اليوم": الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي وعدم تضررهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: خلوا كل الكبار (كبار السن) مع التقدير ليهم ميحضروش العمل، بتكلم على القطاع الحكومي، وبرضه لو القطاع الخاص يلتزم بده دون أن يمس مرتبات الناس.

وأردف "السيسي": الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسؤول معانا يحافظ، وهنساعده في اللي حصل كله، وممكن نزود علشان نخفف عنه ما أمكن، يبقى كبار السن والسيدات في البيت.

وكان الرئيس المصري قد تفقد، أمس الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الكشف عن أجهزة ومعدات ضخمة تمتلكها القوات المسلحة.

فيروس كورونا الجديد عبدالفتاح السيسي

الرئيسية/ محطات

اعلان
الرئيس المصري يحذر القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين
سبق

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين "بالشكل الكبير الذي أعلن عنه بعض رجال الأعمال"، بالإضافة إلى تسريح عدد من العاملين.

وقال الرئيس المصري في كلمة له وفق ما نقلته "روسيا اليوم": الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي وعدم تضررهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: خلوا كل الكبار (كبار السن) مع التقدير ليهم ميحضروش العمل، بتكلم على القطاع الحكومي، وبرضه لو القطاع الخاص يلتزم بده دون أن يمس مرتبات الناس.

وأردف "السيسي": الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسؤول معانا يحافظ، وهنساعده في اللي حصل كله، وممكن نزود علشان نخفف عنه ما أمكن، يبقى كبار السن والسيدات في البيت.

وكان الرئيس المصري قد تفقد، أمس الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الكشف عن أجهزة ومعدات ضخمة تمتلكها القوات المسلحة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
02:46 PM

الرئيس المصري يحذر القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين

خلال تفقّده استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,491

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص من خفض مرتبات الموظفين "بالشكل الكبير الذي أعلن عنه بعض رجال الأعمال"، بالإضافة إلى تسريح عدد من العاملين.

وقال الرئيس المصري في كلمة له وفق ما نقلته "روسيا اليوم": الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي وعدم تضررهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: خلوا كل الكبار (كبار السن) مع التقدير ليهم ميحضروش العمل، بتكلم على القطاع الحكومي، وبرضه لو القطاع الخاص يلتزم بده دون أن يمس مرتبات الناس.

وأردف "السيسي": الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسؤول معانا يحافظ، وهنساعده في اللي حصل كله، وممكن نزود علشان نخفف عنه ما أمكن، يبقى كبار السن والسيدات في البيت.

وكان الرئيس المصري قد تفقد، أمس الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الكشف عن أجهزة ومعدات ضخمة تمتلكها القوات المسلحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,083
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,749
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة