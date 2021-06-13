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"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

أصدرت مؤشرها خلال الربع الأول من عام 2021

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الأول من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (11773) شكوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركتا (فيرجن) و (ليبارا) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد (3) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، بالإضافة إلى تأسيس رقم أو خدمة دون طلب من المستخدم.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (22) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الأول من عام 2021 بعد تسجيلها لـ (164) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، حيث أوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

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"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الأول من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (11773) شكوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركتا (فيرجن) و (ليبارا) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد (3) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، بالإضافة إلى تأسيس رقم أو خدمة دون طلب من المستخدم.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (22) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الأول من عام 2021 بعد تسجيلها لـ (164) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، حيث أوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:48 PM

"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين

أصدرت مؤشرها خلال الربع الأول من عام 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الأول من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (11773) شكوى، راصداً تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركتا (فيرجن) و (ليبارا) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد (3) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، بالإضافة إلى تأسيس رقم أو خدمة دون طلب من المستخدم.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (22) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الأول من عام 2021 بعد تسجيلها لـ (164) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، حيث أوضحت الهيئة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

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