النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد

بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام

حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن الميليشيا المدعومة من إيران تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للمبادئ الإنسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم‏.

وحمّل المسؤول اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل" بما فيهم آلاف الأسرى من عناصرها الذين وقعوا في قبضة الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

كما حمّل الإرياني الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والناشطين الذين اقتادتهم من منازلهم ومقارّ أعمالهم في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب‏، وفقاً لتصريح له بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل الأسرى والمختطفين كافة على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم، ولمّ شملهم بأهاليهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد
سبق

حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن الميليشيا المدعومة من إيران تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للمبادئ الإنسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم‏.

وحمّل المسؤول اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل" بما فيهم آلاف الأسرى من عناصرها الذين وقعوا في قبضة الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

كما حمّل الإرياني الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والناشطين الذين اقتادتهم من منازلهم ومقارّ أعمالهم في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب‏، وفقاً لتصريح له بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل الأسرى والمختطفين كافة على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم، ولمّ شملهم بأهاليهم.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
08:11 PM

الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد

بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
760

حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن الميليشيا المدعومة من إيران تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للمبادئ الإنسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم‏.

وحمّل المسؤول اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل" بما فيهم آلاف الأسرى من عناصرها الذين وقعوا في قبضة الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

كما حمّل الإرياني الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والناشطين الذين اقتادتهم من منازلهم ومقارّ أعمالهم في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب‏، وفقاً لتصريح له بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل الأسرى والمختطفين كافة على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم، ولمّ شملهم بأهاليهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة