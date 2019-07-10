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بريطانيا: يجب تفتيش "صافر" الراسية قبالة الشواطئ اليمنية

دعت الحكومة البريطانية، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن.

وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.

وأضافت: يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا: يجب تفتيش "صافر" الراسية قبالة الشواطئ اليمنية
سبق

دعت الحكومة البريطانية، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن.

وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.

وأضافت: يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
05:23 PM

بريطانيا: يجب تفتيش "صافر" الراسية قبالة الشواطئ اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الحكومة البريطانية، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن.

وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.

وأضافت: يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.

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