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أمانة الباحة تطفئ 20 ألف فانوس في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"

بدءًا من الساعة الـ8:30 إلى الساعة الـ9:30 من مساء اليوم

تشارك أمانة منطقة الباحة في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض". وتفاعلاً مع هذه المناسبة تقوم أمانة المنطقة والبلديات التابعة بإطفاء الإنارة غير الضرورية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بدءًا من الساعة الـ8:30 إلى الساعة الـ9:30 من مساء اليوم.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن احتفاء الأمانة والبلديات المرتبطة بها في المنطقة بساعة الأرضواليوم العالمي للبيئة يأتي انطلاقًا من اهتمامات الأمانة بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم. مبينًا أن الأمانة والبلديات ستقوم بإطفاء الإنارة مؤقتًا في مباني الأمانة والبلديات، وبعض الطرق الرئيسة والفرعية، وبعض المرافق العامة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلاً، لمدة ساعة كاملة، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

ولفت الدكتور السواط إلى أنه سيتم إطفاء أكثر من 20 ألف فانوس ولمبات المباني الخاصة بالأمانة والبلديات؛ وذلك لإيصال رسالة عملية للشركاء والمواطنين والمقيمين تعزيزًا لدور الأمانة في خدمة المجتمع، ونشر الوعي المعرفي بأهمية الحفاظ على البيئة، وصيانة مواردها للأجيال القادمة، والاهتمام بها وبقضاياها وحمايتها؛ لكون الموضوع البيئي أصبح ضمن أولويات واهتمام دول وشعوب العالم أجمع، بما يضمن إيجاد توازن بين الطلب على الطاقة والاعتبارات البيئية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة في مختلف المجالات.

وأضاف بأن أمانة منطقة الباحة تحرص سنويًّا على المشاركة في ساعة الأرض كرسالة توعوية، تقدمها لسكان المنطقة وزوارها بضرورة الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الطاقة، ورفع مستوى وعي المجتمع ومؤسساته المختلفة بضرورة مواجهة ظاهرتَي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وصون الموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال المساهمة بإطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

وكمبادرة من أمانة منطقة الباحة فإنه سيتم أثناء إطفاء الإنارة القيام بإشعال الشموع في دوار الشهداء بمدينة الباحة، الذي يحتوي على شعار ساعة الأرض (+ ٦٠).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الباحة تطفئ 20 ألف فانوس في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"
سبق

تشارك أمانة منطقة الباحة في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض". وتفاعلاً مع هذه المناسبة تقوم أمانة المنطقة والبلديات التابعة بإطفاء الإنارة غير الضرورية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بدءًا من الساعة الـ8:30 إلى الساعة الـ9:30 من مساء اليوم.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن احتفاء الأمانة والبلديات المرتبطة بها في المنطقة بساعة الأرضواليوم العالمي للبيئة يأتي انطلاقًا من اهتمامات الأمانة بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم. مبينًا أن الأمانة والبلديات ستقوم بإطفاء الإنارة مؤقتًا في مباني الأمانة والبلديات، وبعض الطرق الرئيسة والفرعية، وبعض المرافق العامة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلاً، لمدة ساعة كاملة، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

ولفت الدكتور السواط إلى أنه سيتم إطفاء أكثر من 20 ألف فانوس ولمبات المباني الخاصة بالأمانة والبلديات؛ وذلك لإيصال رسالة عملية للشركاء والمواطنين والمقيمين تعزيزًا لدور الأمانة في خدمة المجتمع، ونشر الوعي المعرفي بأهمية الحفاظ على البيئة، وصيانة مواردها للأجيال القادمة، والاهتمام بها وبقضاياها وحمايتها؛ لكون الموضوع البيئي أصبح ضمن أولويات واهتمام دول وشعوب العالم أجمع، بما يضمن إيجاد توازن بين الطلب على الطاقة والاعتبارات البيئية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة في مختلف المجالات.

وأضاف بأن أمانة منطقة الباحة تحرص سنويًّا على المشاركة في ساعة الأرض كرسالة توعوية، تقدمها لسكان المنطقة وزوارها بضرورة الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الطاقة، ورفع مستوى وعي المجتمع ومؤسساته المختلفة بضرورة مواجهة ظاهرتَي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وصون الموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال المساهمة بإطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

وكمبادرة من أمانة منطقة الباحة فإنه سيتم أثناء إطفاء الإنارة القيام بإشعال الشموع في دوار الشهداء بمدينة الباحة، الذي يحتوي على شعار ساعة الأرض (+ ٦٠).

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
08:43 PM

أمانة الباحة تطفئ 20 ألف فانوس في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"

بدءًا من الساعة الـ8:30 إلى الساعة الـ9:30 من مساء اليوم

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ياسر العتيبي - الباحة
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4,000

تشارك أمانة منطقة الباحة في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض". وتفاعلاً مع هذه المناسبة تقوم أمانة المنطقة والبلديات التابعة بإطفاء الإنارة غير الضرورية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بدءًا من الساعة الـ8:30 إلى الساعة الـ9:30 من مساء اليوم.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن احتفاء الأمانة والبلديات المرتبطة بها في المنطقة بساعة الأرضواليوم العالمي للبيئة يأتي انطلاقًا من اهتمامات الأمانة بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم. مبينًا أن الأمانة والبلديات ستقوم بإطفاء الإنارة مؤقتًا في مباني الأمانة والبلديات، وبعض الطرق الرئيسة والفرعية، وبعض المرافق العامة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلاً، لمدة ساعة كاملة، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

ولفت الدكتور السواط إلى أنه سيتم إطفاء أكثر من 20 ألف فانوس ولمبات المباني الخاصة بالأمانة والبلديات؛ وذلك لإيصال رسالة عملية للشركاء والمواطنين والمقيمين تعزيزًا لدور الأمانة في خدمة المجتمع، ونشر الوعي المعرفي بأهمية الحفاظ على البيئة، وصيانة مواردها للأجيال القادمة، والاهتمام بها وبقضاياها وحمايتها؛ لكون الموضوع البيئي أصبح ضمن أولويات واهتمام دول وشعوب العالم أجمع، بما يضمن إيجاد توازن بين الطلب على الطاقة والاعتبارات البيئية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة في مختلف المجالات.

وأضاف بأن أمانة منطقة الباحة تحرص سنويًّا على المشاركة في ساعة الأرض كرسالة توعوية، تقدمها لسكان المنطقة وزوارها بضرورة الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الطاقة، ورفع مستوى وعي المجتمع ومؤسساته المختلفة بضرورة مواجهة ظاهرتَي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وصون الموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال المساهمة بإطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية.

وكمبادرة من أمانة منطقة الباحة فإنه سيتم أثناء إطفاء الإنارة القيام بإشعال الشموع في دوار الشهداء بمدينة الباحة، الذي يحتوي على شعار ساعة الأرض (+ ٦٠).

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